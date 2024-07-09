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Испания – Франция. Прогноз на матч чемпионата Европы (09.07.2024)

09 июля 2024, 18:20
Франция

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются испанцы. Сделать ставку на подопечных Де ла Фуэнте можно по коэффициенту 2.88, а победа сборной Франции оценивается по 3.1. Сделать ставку на ничейный результат предлагают за 2.75.

Евро-2024
Испания
Франция
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
2 : 1
завершен
09 июля 2024, 22:00
вторник
ВыигрышВыигрышНичьяНичьяВыигрыш

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.9. Поставить на вариант «обе забьют» предлагается за 2.05.

Форма команд

Сборная Испании, несомненно, выглядит одной из лучших команд на турнире и вполне заслуженно находится уже в полуфинале соревнований. В коллективе собрано много молодых и талантливых игроков, но есть и опытные исполнители в лице Карвахаля и голкипера Симона. Команде предстоит побороться за место в финале с вице-чемпионом мира Францией и это противостояние обязательно будет интересным. Два последних матча Испании завершились победой в дополнительное время над Германией и разгромом Грузии (4:1).

Команда Франции не показывает убедительной игры на ЧЕ 2024, однако ей хватило ресурсов и немного везения дойти до полуфинала турнира. В игре с Испанией коллективу придется гораздо тяжелее, чем в предыдущих поединках, поэтому зрители с очень ждут эту встречу, которая должна стать одной из самых интересных. В прошлой игре Франция обыграла Португалию в серии пенальти (1:0), а ранее переиграла Бельгию (1:0).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей Франции завершились ничейным результатом
  • Испания выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды имеют хорошие атакующие связки и наверняка смогут отличиться в воротах друг друга как минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
09 июля в 18:30
Естественно, все, и букмекеры в том числе, считают в этой паре и в этом турнире фаворитом сборную Испании. Тоже очень хочу, чтобы эта команда добралась до финала и выиграла его, но, напомню и вам и сам себе, что каждая игра можете быть последней на турнире. Так что в тоталы или исходы опрометчиво соваться опасно, поэтому есть предложение загрузить на угловые больше 11 в матче или на карточки больше 4. Для нынешнего же прогноза выберу тоже двойной вариант: Тотал меньше 1.5 и исходы вида 1Х.
Гость
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