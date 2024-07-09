Испания – Франция. Прогноз на матч чемпионата Европы (09.07.2024)

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09 июля 2024, 18:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются испанцы. Сделать ставку на подопечных Де ла Фуэнте можно по коэффициенту 2.88, а победа сборной Франции оценивается по 3.1. Сделать ставку на ничейный результат предлагают за 2.75.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.9. Поставить на вариант «обе забьют» предлагается за 2.05.

Форма команд

Сборная Испании, несомненно, выглядит одной из лучших команд на турнире и вполне заслуженно находится уже в полуфинале соревнований. В коллективе собрано много молодых и талантливых игроков, но есть и опытные исполнители в лице Карвахаля и голкипера Симона. Команде предстоит побороться за место в финале с вице-чемпионом мира Францией и это противостояние обязательно будет интересным. Два последних матча Испании завершились победой в дополнительное время над Германией и разгромом Грузии (4:1).

Команда Франции не показывает убедительной игры на ЧЕ 2024, однако ей хватило ресурсов и немного везения дойти до полуфинала турнира. В игре с Испанией коллективу придется гораздо тяжелее, чем в предыдущих поединках, поэтому зрители с очень ждут эту встречу, которая должна стать одной из самых интересных. В прошлой игре Франция обыграла Португалию в серии пенальти (1:0), а ранее переиграла Бельгию (1:0).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей Франции завершились ничейным результатом

Испания выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды имеют хорошие атакующие связки и наверняка смогут отличиться в воротах друг друга как минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.