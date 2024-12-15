«Комо» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (15.12.2024)

1734263041

15 декабря 2024, 14:44

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Рому», а поставить на нее можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.15. Рискнуть на успех «Комо» можно по 3.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.82. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Комо» каждый тур настраивается на сложный поединок и пытается набрать очки, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. На данный момент «Комо» располагается на 17 месте с 12 баллами и находится в шаге от зоны вылета. В игре с «Ромой» хозяева постараются навязать борьбу сопернику и добиться победы. Два последних матча «Комо» завершились ничьими с «Венецией» (2:2) и «Монцой» (1:1).

«Рома» проводит очень слабый сезон, но последние пару результатов дают надежду болельщикам, что команда сможет изменить ситуацию. На данный момент римский клуб располагается на 12 месте с 16 баллами и на четыре пункта опережают нынешнего соперника. В случае победы гости смогут приблизиться к конкурентам, если те допустят осечку. В прошлой игре Лиги Европы «Рома» крупно обыграла «Брагу» (3:0), а ранее разгромила «Лечче» (4:1).

Информация для ставок

«Комо» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Ромы» на выезде завершились ничейным результатом

Команды обменялись победами в двух последних личных встречах

Прогноз

Матч будет максимально сложным, однако гостям нужно продлить свою победную серию и начать догонять конкурентов в борьбе за место в еврокубках. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.15.