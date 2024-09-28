«Краснодар» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (29.09.2024)

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28 сентября 2024, 13:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Краснодара» оценивается за 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Краснодар» выиграл практически все последние поединки за исключением поражения от ЦСКА в кубке России (0:2) и продолжает погоню за «Зенитом» в РПЛ , отставая от того всего на два пункта. У «быков» тяжело складывается статистика личных встреч с питерским клубов, но победа позволит обойти чемпиона России в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» разгромил на выезде «Акрон» (5:2).

«Зенит» идет без потерь в последних матчах, но болельщиков не покидает ощущение, что в один момент команда может оступиться. Команда идет на первом месте с 23 баллами и как минимум обязана не проиграть в Краснодаре, чтобы сохранить за собой первое место, хоть оно может стать и не единоличным. Два последних матча «Зенита» завершились победами над «Факелом» (3:1) и «Рубином» (2:0) в кубке России.

Информация для ставок

«Зенит» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах

«Краснодар» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» проиграл четыре последних матча «Зениту» из пяти на своем стадионе

Прогноз

Команды много забивают в личных встречах между собой и в этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.