«КуПС» — «Гнистан». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (1.07.2025)

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30 июня 2025, 09:38

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «КуПС». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.62. На успех «Гнистана» можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по 5.3. Ничья будет стоить 4.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«КуПС» располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на втором месте в высшей лиге. За прошедшие 14 встреч команда сумела заработать 26 очков. Лидер сезона опережает клуб по дополнительным параметрам. Два последних матча «КуПс» завершились победами над «Хака» (2:1), и « ХИК » (3:0).

«Гнистан» занимает седьмое место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 12 матчей, смогла заработать 16 очков, что на 10 меньше, чем у лидера. Чтобы выйти из группы вылета необходимо ещё два очка. Две последние игры «Гнистана» завершились ничьими с «ВПС» (0:0), и «Интер Турку» (2:2).

Информация для ставок

«КуПС» выиграл пять матчей из десяти

«Гнистан» проиграл всего две игры за десять последних

Три из пяти последних встреч «КуПС» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды очень часто играют вничью последнее время, и мы считаем, что в этой ситуации стоит присмотреться и довериться статистическим данным. Сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 4.1 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.