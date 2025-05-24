«Лацио» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (25.05.2025)

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вчера, 23:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.53. Ничейный результат котируется по 4.05, а победа «Лечче» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

«Лацио» показывает довольно неплохие успехи, и занимает шестое место, в зоне еврокубков. За весь сезон клуб сумел заработать 65 очков. При победе команда сможет подняться на четвертое место. В двух последних матчах «Лацио» не смогли определить победителя с «Ювентусом» (1:1), и «Интером» (2:2).

«Лечче» на данный момент идет на границе с зоной вылета, а именно на 17 месте, имея в активе 31 балл. Команда опережает «Эмполи» по дополнительным параметрам, поэтому ему необходима победа, чтобы сохранить место в Серии А. В прошлой игре «Лечче» обыграл «Торино» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Вероной» (1:1).

Информация для ставок

«Лацио» не проигрывает на протяжении семи матчей

«Лечче» в последнем матче прервала без выигрышную серию матчей, состоящую из 13 встреч

Из десяти домашних матчей «Лацио», семь завершились вничью

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.