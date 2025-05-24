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«Лацио» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (25.05.2025)

вчера, 23:10
Лацио

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.53. Ничейный результат котируется по 4.05, а победа «Лечче» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.42 4.30 9.60
Pinnacle 1.43 4.58 8.44
Pari 1.44 4.40 8.50

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.88.

Форма команд

«Лацио» показывает довольно неплохие успехи, и занимает шестое место, в зоне еврокубков. За весь сезон клуб сумел заработать 65 очков. При победе команда сможет подняться на четвертое место. В двух последних матчах «Лацио» не смогли определить победителя с «Ювентусом» (1:1), и «Интером» (2:2).

«Лечче» на данный момент идет на границе с зоной вылета, а именно на 17 месте, имея в активе 31 балл. Команда опережает «Эмполи» по дополнительным параметрам, поэтому ему необходима победа, чтобы сохранить место в Серии А. В прошлой игре «Лечче» обыграл «Торино» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Вероной» (1:1).

Информация для ставок

  • «Лацио» не проигрывает на протяжении семи матчей
  • «Лечче» в последнем матче прервала без выигрышную серию матчей, состоящую из 13 встреч
  • Из десяти домашних матчей «Лацио», семь завершились вничью

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и обе смогут отличиться в воротах друг у друга. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 3.25 1.30 2.17 1.70 1.70 2.05
Pinnacle 3.56 1.32 2.23 1.71 1.76 2.16
Pari 2.20 1.70
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:06
Лацио дома вряд ли упустит победу - П1.
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