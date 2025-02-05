«Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч кубка Испании (05.02.2025)

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сегодня, 02:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет на выезде, и поставить на его победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Леганеса» оценивается по 6.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Вероятность исхода «обе забьют» — коэффициент 1.87.

Форма команд

«Леганес» на данный момент выступает в Ла Лиге, но удерживаться вне зоны вылета клубу удается с трудом. Тем не менее, кубковые матчи всегда отличаются тем, что аутсайдеры могут забить фаворитам удержать счет или сопернику может не хватить времени отыграться. В двух последних матчах «Леганес» сыграл вничью с «Атлетик» Бильбао и проиграл на своем поле «Райо Вальекано» (0:1).

«Реал» Мадрид не забывает про кубок Испании и дошел до четвертьфинала, где не собирается останавливаться. В клубе есть травмированные игроки, но Карло Анчелотти найдет оптимальный состав, чтобы добиться нужного результата. Два последних матча «Реал» Мадрид завершились неожиданным поражением от «Эспаньола» (0:1) и победой над «Брестом» в Лиге чемпионов (3:0).

Информация для ставок

«Леганес» проиграл только два мачта из десяти последних в основное время

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Королевский клуб» выиграл только два матча у «Леганеса» из пяти в основное время

Прогноз

Матч будет сложным не только для «Леганеса», но и для чемпиона Испании. Тем не менее, предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на победу мадридского «Реала» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Пари.