«Лилль» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (1.11.2024)

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вчера, 23:18

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 2.15 Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Лиона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.63 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Лилль» давно не проигрывает и пытается держаться недалеко от лидеров, хотя отстает от « ПСЖ » уже на шесть очков. Команда имеет серьезные амбиции и в Лиге чемпионов, поэтому тренерскому штабу приходится делать ротацию состава, чтобы иметь успех в обоих турнирах. В игре с «Лионом» хозяева считаются фаворитами и постараются сами не создать себе проблем. Два последних матча «Лилля» завершились неожиданной победой в Лиге чемпионов над «Атлетико» (3:1) и удачным выездом в Лиге 1 к «Лансу» (2:0).

«Лион» выглядит лучше, чем в начале сезона, но этого пока не хватает, чтобы пробиться в зону еврокубков. Клуб расположился на седьмом месте с набранными 14 баллами и на три пункта отстает от «Лилля». Гостям важно не проиграть эту встречу, а в случае победы и вовсе сравняться с конкурентом в борьбе за высокие места. В Лиге Европы команда уступила «Бешикташу» (0:1), а в чемпионате не смогла переиграть «Осер» (2:2).

Информация для ставок

«Лилль» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Лион» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лилль является фаворитом в этой встрече и мотивирован побеждать, но предлагаем не рисковать и выбрать более очевидный вариант „обе забьют“. Такой исход оценивается по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Пари.