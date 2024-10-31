«Лилль» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (1.11.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 2.15 Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Лиона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.
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сегодня, 23:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.63 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.
Форма команд
«Лилль» давно не проигрывает и пытается держаться недалеко от лидеров, хотя отстает от «ПСЖ» уже на шесть очков. Команда имеет серьезные амбиции и в Лиге чемпионов, поэтому тренерскому штабу приходится делать ротацию состава, чтобы иметь успех в обоих турнирах. В игре с «Лионом» хозяева считаются фаворитами и постараются сами не создать себе проблем. Два последних матча «Лилля» завершились неожиданной победой в Лиге чемпионов над «Атлетико» (3:1) и удачным выездом в Лиге 1 к «Лансу» (2:0).
«Лион» выглядит лучше, чем в начале сезона, но этого пока не хватает, чтобы пробиться в зону еврокубков. Клуб расположился на седьмом месте с набранными 14 баллами и на три пункта отстает от «Лилля». Гостям важно не проиграть эту встречу, а в случае победы и вовсе сравняться с конкурентом в борьбе за высокие места. В Лиге Европы команда уступила «Бешикташу» (0:1), а в чемпионате не смогла переиграть «Осер» (2:2).
Информация для ставок
- «Лилль» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Лион» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Лилль является фаворитом в этой встрече и мотивирован побеждать, но предлагаем не рисковать и выбрать более очевидный вариант „обе забьют“. Такой исход оценивается по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Пари.