«Мальме» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (26.09.2024)

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вчера, 16:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Рейнджерс» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Мальме» не пробился в Лигу чемпионов, но определенно рад возможности проявить себя в Лиге Европы, которая по подбору команд очень яркая и интересная. В первом туре в домашней игре с финалистом одного из прошлых розыгрышей турнира, хозяевам важно не допускать серьезных угроз у своих ворот и найти момент на другой половине поля. Два последних матча «Мальме» завершились ничьей на выезде с ГАИС (0:0) и домашним разгромом «Хеккена» (4:0).

«Рейнджерс» выиграл уже много поединков в новом сезоне, но не является лидером своего чемпионата, а в Лигу чемпионов команду не пустило киевское «Динамо». Теперь шотландский коллектив намерен закрепиться в зоне плей-офф Лиги Европы и по итогам отведенных восьми поединков выйти в плей-офф. В прошлом туре чемпионата «Рейнджерс» на своем поле крупно обыграл «Данди» (3:0).

Информация для ставок

«Мальме» забивал в восьми из десяти последних поединках на своем стадионе

«Рейнджерс» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Рейнджерс» проиграл три матча из последних четырех с «Мальме»

Прогноз

«Мальме» делает большой упор на домашние поединки в основном этапе и обязан брать очки в первом туре с «Рейнджерс». Предлагаемо поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Пари.