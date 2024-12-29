«Милан» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (29.12.2024)

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29 декабря 2024, 19:56

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.3. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.35. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.4.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.95. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Милан» тяжело найти среди лидеров турнирной таблицы Серии А, но команда стремится исправить свои многочисленные ошибки на старте нынешнего сезона. «Россонери» располагаются на восьмом месте с 26 баллами и опережает «Рому» на семь пунктов. Победа позволит «Милану» не только увеличить отрыв от римлян, но и возможно продвинуться ближе к другим конкурентам. Два последних матча «Милана» завершились минимальной победой над «Вероной» (1:0) и ничьей с «Дженоа» (0:0).

«Рома» очень плохо выступает в нынешнем сезоне, но в последний месяц команда смогла немного изменить ситуацию своими последними победами. Тем не менее, клуб из столицы Италии располагается на 11 месте с 19 баллами и до зоны еврокубков ему еще очень далеко. Два последних матча «Ромы» завершились разгромами «Пармы» в чемпионате (5:0) и «Сампдории» в кубке Италии (4:1).

Информация для ставок

«Милан» проиграл два поединка из десяти последних матчей на своем стадионе

«Рома» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» проиграл три последних матча «Роме»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» играет на своем стадионе и постарается использовать это преимущество, чтобы прервать серию поражений от «Ромы». Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.