«Монако» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (18.10.2024)

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вчера, 21:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.97. Поставить на «Лилль» можно за 3.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Монако» на данный момент лидирует в Лиге 1 с набранными 19 баллами и опережает действующего чемпиона Франции на два пункта. Хозяева находится в отличной физической форме и хорошем настроении, чтобы постараться добыть победу над не самым простым соперником, коим является «Лилль». Два последних матча «Монако» обыграл на выезде «Ренн» (2:1) и поделил очки с «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов (2:2).

«Лилль» на данный момент идет на пятом месте с 13 баллами и отстает от лидера на шесть пунктов. Команда имеет хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (13:8) и набрал три очка в Лиге чемпионов. В игре с лидером Лиги 1 гости постараются как минимум не проиграть, а победа и вовсе будет отличным достижением. Два последних матча «Лилля» завершились победами над «Тулузой» (2:1) и «Реалом» (2:1) в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

«Монако» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Лилль» проиграл пять из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Монако» является фаворитом и понимает, что с большой вероятностью уступит лидерское место, если потеряет очки. Рекомендуем сделать ставку на победу «Монако» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мостбет.