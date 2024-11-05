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ПСВ – «Жирона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.11.2024)

сегодня, 10:50
ПСВ

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «Жироны», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

ПСВ набрал всего два очка за три тура в Лиге чемпионов, что не может считаться хорошим результатом. Команде нужны победы, чтобы вернуться в борьбу за места плей-офф. «Жирона» является опасным соперником, но имеет много игроков в лазарете, поэтому у хозяев будут шансы набрать три очка. Два последних поединка ПСВ завершились поражением на выезде от «Аякса» (2:3) и разгромом «Эволле» (6:0).

«Жирона» действительно имеет много травмированных игроков и не во всех матчах может играть так, как хочет. Тем не менее, коллектив имеет три пункта в активе и приложит все усилия, чтобы не уехать из Нидерландов без набранных очков. Матч не имеет яркой вывески, но будет достаточно интересным даже для нейтральных болельщиков. Два последних матча «Жироны» в чемпионате завершились поражением от «Лас-Пальмаса» (0:1) и победой с «Леганесом» (4:3).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних ПСВ завершились исходом «обе забьют»
  • «Жирона» проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде
  • Клуб из Нидерландов не проигрывает на своем поле уже 10 матчей в основное время

Прогноз

ПСВ постарается играть первым номером и вполне может добиться успеха, учитывая кадровые проблемы соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:58
Думаю, что нас ждёт весьма веселый поединок, где классический ТБ будет пробит. На это намекает турнирная ситуация, которая обязывает обе команды побеждать и укреплять позиции в Лиге Чемпионов. Обе команды не привыкли сидеть в обороне - на нее они и не ориентируются. У Жироны так ситуативно получается из за травм, а ПСВ это доминирующие 4-3-3 с высоким прессингом и рисками в защите. Игровые стили команд ведут тут к результативному потенциально поединку, на который мы и поставим. У Жироны и так сейчас хаос с кучей травм, ну а ПСВ дома нужна победа, чтобы войти в топ 24 и отмазаться за неудачу с Аяксом в Эредивизие свежую.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:00
Хозяева в лучшей спортивной форме - поставлю на них - П1.
Гость
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