ПСВ – «Жирона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.11.2024)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «Жироны», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.
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сегодня, 20:45
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
ПСВ набрал всего два очка за три тура в Лиге чемпионов, что не может считаться хорошим результатом. Команде нужны победы, чтобы вернуться в борьбу за места плей-офф. «Жирона» является опасным соперником, но имеет много игроков в лазарете, поэтому у хозяев будут шансы набрать три очка. Два последних поединка ПСВ завершились поражением на выезде от «Аякса» (2:3) и разгромом «Эволле» (6:0).
«Жирона» действительно имеет много травмированных игроков и не во всех матчах может играть так, как хочет. Тем не менее, коллектив имеет три пункта в активе и приложит все усилия, чтобы не уехать из Нидерландов без набранных очков. Матч не имеет яркой вывески, но будет достаточно интересным даже для нейтральных болельщиков. Два последних матча «Жироны» в чемпионате завершились поражением от «Лас-Пальмаса» (0:1) и победой с «Леганесом» (4:3).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних ПСВ завершились исходом «обе забьют»
- «Жирона» проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде
- Клуб из Нидерландов не проигрывает на своем поле уже 10 матчей в основное время
Прогноз
ПСВ постарается играть первым номером и вполне может добиться успеха, учитывая кадровые проблемы соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мостбет.