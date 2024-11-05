ПСВ – «Жирона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.11.2024)

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сегодня, 10:50

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «Жироны», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

ПСВ набрал всего два очка за три тура в Лиге чемпионов, что не может считаться хорошим результатом. Команде нужны победы, чтобы вернуться в борьбу за места плей-офф. «Жирона» является опасным соперником, но имеет много игроков в лазарете, поэтому у хозяев будут шансы набрать три очка. Два последних поединка ПСВ завершились поражением на выезде от «Аякса» (2:3) и разгромом «Эволле» (6:0).

«Жирона» действительно имеет много травмированных игроков и не во всех матчах может играть так, как хочет. Тем не менее, коллектив имеет три пункта в активе и приложит все усилия, чтобы не уехать из Нидерландов без набранных очков. Матч не имеет яркой вывески, но будет достаточно интересным даже для нейтральных болельщиков. Два последних матча «Жироны» в чемпионате завершились поражением от «Лас-Пальмаса» (0:1) и победой с «Леганесом» (4:3).

Информация для ставок

Семь из десяти последних ПСВ завершились исходом «обе забьют»

завершились исходом «обе забьют» «Жирона» проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде

Клуб из Нидерландов не проигрывает на своем поле уже 10 матчей в основное время

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