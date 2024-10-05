«Реал» Мадрид – «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (5.10.2024)

1728144184

05 октября 2024, 19:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.29. Победа «Вильярреала» оценивается по 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Реал» Мадрид провалил прошлый матч Лиги чемпионов, уступив «Лиллю» (0:1), хотя многие ожидали поражения «сливочных» в ближайших матчах, ввиду большого количества травмированных и большой нагрузки на футболистов. Команда на своем поле не видит других исходов кроме победы, которая нужна для борьбы за золото в Ла Лиге. В прошлой игре чемпионата Испании команда упустила победу с мадридским «Атлетико» (1:1).

«Вильярреал» показывает неплохие результаты в последних матчах и идет на третьем месте с 17 баллами. Команда отстает всего на один пункт от нынешнего соперника и постарается как минимум не проиграть, чтобы не отпустить «желтую субмарину». Победа и вовсе выведет гостей на второе место в таблице, что станет большой неожиданностью. В прошлом туре «Вильярреал» на своем поле одолел «Лас-Пальмас» (3:1), а ранее обыграл на выезде «Эспаньол» (2:1).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних выездных поединка «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» Мадрид будет играть первым номером и уже в первом тайме обязан добиться приемлемого промежуточного результата. Предлагаем сделать ставку на победу «королевского клуба» в первом тайме по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Пари.