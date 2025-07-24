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«Ремо» — «Аваи». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.07.2025)

24 июля 2025, 14:35
Ремо

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. В случае победы «Аваи», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать за 2.95.

Бразилия. Серия B 2025
Ремо
Аваи
НичьяНичьяНичьяВыигрышПроигрыш
2 : 1
завершен
25 июля 2025, 03:35
пятница
НичьяПроигрышНичьяВыигрышПроигрыш

Также в линии букмекеры предлагают 2.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.43. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Ремо» на данный момент занимает место в середине турнирной таблицы, а именно седьмое место с 26 заработанными очками. Чтобы подняться в топ-4, команде необходимо заработать ещё четыре очка. Два последних матча «Ремо» завершились ничьими с «Шапекоэнсе» (1:1), и с «Новоризонтиньо» (1:1).

«Аваи» расположился сразу за своим сегодняшним оппонентом. Команда занимает восьмое место с 25 заработанными очками, что на одно меньше, чем у соперника. Разница мячей положительная, 20 забитых, и 18 пропущенных. Две последние игры «Аваи» завершились поражением от «Атлетика» (0:4), и ничьёй с «Вила Нова» (1:1).

Информация для ставок

  • «Ремо» не проигрывает на протяжении четырёх игр
  • «Аваи» выиграл всего один раз за пять матчей
  • Четыре из пяти встреч «Ремо» завершились с тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Согласно статистике, предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 1.78 1.89 1.47 2.60 1.17 4.25
Pinnacle 1.83 2.06 1.48 2.74
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
24 июля в 22:55
Ставлю согласно статистике на тотал меньше - ТМ(2.5).
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