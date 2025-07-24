«Ремо» — «Аваи». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.07.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. В случае победы «Аваи», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать за 2.95.
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2 : 1
завершен
25 июля 2025, 03:35
пятница
Также в линии букмекеры предлагают 2.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.43. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Ремо» на данный момент занимает место в середине турнирной таблицы, а именно седьмое место с 26 заработанными очками. Чтобы подняться в топ-4, команде необходимо заработать ещё четыре очка. Два последних матча «Ремо» завершились ничьими с «Шапекоэнсе» (1:1), и с «Новоризонтиньо» (1:1).
«Аваи» расположился сразу за своим сегодняшним оппонентом. Команда занимает восьмое место с 25 заработанными очками, что на одно меньше, чем у соперника. Разница мячей положительная, 20 забитых, и 18 пропущенных. Две последние игры «Аваи» завершились поражением от «Атлетика» (0:4), и ничьёй с «Вила Нова» (1:1).
Информация для ставок
- «Ремо» не проигрывает на протяжении четырёх игр
- «Аваи» выиграл всего один раз за пять матчей
- Четыре из пяти встреч «Ремо» завершились с тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Согласно статистике, предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.