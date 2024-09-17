«Спортинг» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.09.2024)

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вчера, 00:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Лилля» оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.9.

Форма команд

«Спортинг» выиграл прошлый чемпионат Португалии и в нынешнем сезоне идет без потерь уже пять туров подряд. Команда находится в отличной физической форме и имеет все шансы переиграть «Лилль» в первом туре Лиги чемпионов, который сейчас не блещет результатами. Хозяева являются фаворитами, но исключить недооценку соперника для них очень важно. В двух последних матчах «Спортинг» уверенно обыграл на выезде «Ароку» (3:0), а ранее одолел «Порту» на своем стадионе (2:0).

«Лилль» проигрывает в последних матчах и не внушает доверия болельщикам. Команда играет первый тур на выезде с уверенным в себе соперником и вряд ли сможет забрать у него инициативу на футбольном поле. Любой результат кроме поражения для гостей будет замечательным итогом. Несколько дней назад «Лилль» проиграл на своем поле « ПСЖ » (1:3), а затем уступил и новичку Лиги 1 «Сент-Этьену» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Спортинг» выиграл уже пять последних матчей подряд во всех турнирах

«Спортинг» выиграл у «Лилля» два последних матча в личных встречах

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе и имеет большие шансы набрать важные три балла в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мостбет.