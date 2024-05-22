«Зенит» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (25.05.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.27. Рискнуть на триумф гостей можно по 11, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.8.
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25 мая 2024, 16:30
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«Зенит» очень много ошибался в этом сезоне, но все еще борется за чемпионство в заключительном туре РПЛ. Команда идет на втором месте с 54 баллами и отстает от московского «Динамо» на два пункта. Теперь все будет зависеть в первую очередь от результата матча «Краснодар» — «Динамо» и только во вторую очередь от самих питерских футболистов. В прошлом туре «Зенит» разгромил на выезде «Ахмат» (5:1), а ранее в серии пенальти одолел ЦСКА и вышел в финал кубка России (1:0).
«Ростов» поднялся до середины турнирной таблицы за вторую часть чемпионата и может быть доволен собой. Команда располагается на седьмом месте с 43 баллами, но может повлиять на судьбу чемпионства, если заберет очки в Санкт-Петербурге. При таких раскладах судьба золотых медалей решится между «Краснодаром» и «Динамо», причем вторых устраивает ничья при любых результатах параллельных матчей. Два последних поединка «Ростова» завершились победой над «Балтикой» (2:1) и поражением на выезде от «Рубина» (1:3).
Информация для ставок
- «Ростов» проиграл четыре из десяти последних матчей в чемпионате
- Пять из шести матчей питерского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Зенит» выиграл у «Ростова» два из пяти последних матча при трех ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ростов» является принципиальной и уважающей себя командой, поэтому постараются не проиграть и помешать «Зениту» взять очередное чемпионство. Предлагаем не выбирать победителя, а сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.