«Торино» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии А (20.02.2023)

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сегодня, 12:27

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 1.7. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.7. Ничья в матче будет стоить 3.75.

Сделать ставку на результативный матч можно по коэффициенту 2.15 ( ТБ 2.5), а тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.7. На исход «обе забьют» можно поставить по 2.07.

Форма команд

«Торино» набрал семь очков в последних пяти матчах чемпионата Италии и не может обрести стабильность, что мешает подняться выше по турнирной таблице. На данный момент коллектив располагается на девятом месте с 30 очками, а отставание от ближайшего соперника составляет всего два пункта. Два последних матча «Торино» завершились поражением на выезде от «Милана» (0:1) и победой над «Удинезе» (1:0).

«Кремонезе» до сих пор не выиграл ни одного матча в Серии А и является одним из главных кандидатов на понижение в классе. Сейчас команда занимает последнее место с восемью баллами, и чтобы иметь шансы сохранить прописку, начинать побеждать нужно уже с этого тура. В прошлом туре «Кремонезе» крупно проиграл на выезде «Наполи» (0:3), а ранее на своем поле уступил «Лечче» (0:2).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Кремонезе» выиграл лишь один матч из десяти последних на выезде во всех турнирах

«Торино» выиграл три из пяти последних матчей у «Кремонезе» при двух ничьих

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Торино» играет на своем стадионе и обязана побеждать последнюю команду Италии на своем поле. Предлагаем поверить в хозяев, поставив на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.