«Торино» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии А (20.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 1.7. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.7. Ничья в матче будет стоить 3.75.
|
- : -
сегодня, 22:45
Сделать ставку на результативный матч можно по коэффициенту 2.15 (ТБ 2.5), а тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 1.7. На исход «обе забьют» можно поставить по 2.07.
Форма команд
«Торино» набрал семь очков в последних пяти матчах чемпионата Италии и не может обрести стабильность, что мешает подняться выше по турнирной таблице. На данный момент коллектив располагается на девятом месте с 30 очками, а отставание от ближайшего соперника составляет всего два пункта. Два последних матча «Торино» завершились поражением на выезде от «Милана» (0:1) и победой над «Удинезе» (1:0).
«Кремонезе» до сих пор не выиграл ни одного матча в Серии А и является одним из главных кандидатов на понижение в классе. Сейчас команда занимает последнее место с восемью баллами, и чтобы иметь шансы сохранить прописку, начинать побеждать нужно уже с этого тура. В прошлом туре «Кремонезе» крупно проиграл на выезде «Наполи» (0:3), а ранее на своем поле уступил «Лечче» (0:2).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Кремонезе» выиграл лишь один матч из десяти последних на выезде во всех турнирах
- «Торино» выиграл три из пяти последних матчей у «Кремонезе» при двух ничьих
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Торино» играет на своем стадионе и обязана побеждать последнюю команду Италии на своем поле. Предлагаем поверить в хозяев, поставив на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.