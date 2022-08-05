«Торпедо» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (07.08.2022)

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сегодня, 17:45

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Химок» будет стоить 4.15, ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 2.14.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.8 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.

Форма команд

«Торпедо» только в прошлом туре смог набрать первое очко в чемпионате, что должно было повысить атмосферу в команде и дать сил для дальнейшего пути в РПЛ . Тем не менее, коллектив занимает предпоследнее место и имеет хорошую возможность побороться за первую победу в домашнем матче с нестабильными «Химками». В прошлом туре «Торпедо» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а ранее крупно проиграл «Динамо» Москва (0:4).

«Химки» добились трех разных результатов в трех турах и имеют четыре очка, занимая седьмую позицию. Коллектив имеет четкую задачу закрепиться в середине турнирной таблицы и не допускать попадания в зону вылета. В матче с «Торпедо», футболистам придется непросто, ведь соперник еще не побеждал и сверхмотивирован. Два последних матча подмосковного клуба завершились поражением от «Ростова» (0:1) и победой над «Пари НН» (3:0).

Информация для ставок

«Торпедо» выиграл только один матч из семи последних во всех турнирах

«Химки» проиграл четыре последних матчей на выезде во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Торпедо» приложит максимум усилий для победы, однако мы предполагаем, что ничья – это максимум возможностей хозяев. Предлагаем сделать ставку что клубы поделят очки в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.