«Торпедо» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (07.08.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Химок» будет стоить 4.15, ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 2.14.
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07 августа 2022, 15:00
воскресенье
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.8 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.
Форма команд
«Торпедо» только в прошлом туре смог набрать первое очко в чемпионате, что должно было повысить атмосферу в команде и дать сил для дальнейшего пути в РПЛ. Тем не менее, коллектив занимает предпоследнее место и имеет хорошую возможность побороться за первую победу в домашнем матче с нестабильными «Химками». В прошлом туре «Торпедо» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а ранее крупно проиграл «Динамо» Москва (0:4).
«Химки» добились трех разных результатов в трех турах и имеют четыре очка, занимая седьмую позицию. Коллектив имеет четкую задачу закрепиться в середине турнирной таблицы и не допускать попадания в зону вылета. В матче с «Торпедо», футболистам придется непросто, ведь соперник еще не побеждал и сверхмотивирован. Два последних матча подмосковного клуба завершились поражением от «Ростова» (0:1) и победой над «Пари НН» (3:0).
Информация для ставок
- «Торпедо» выиграл только один матч из семи последних во всех турнирах
- «Химки» проиграл четыре последних матчей на выезде во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Торпедо» приложит максимум усилий для победы, однако мы предполагаем, что ничья – это максимум возможностей хозяев. Предлагаем сделать ставку что клубы поделят очки в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.