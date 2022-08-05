Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Торпедо» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (07.08.2022)

сегодня, 17:45
Химки

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Химок» будет стоить 4.15, ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 2.14.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Торпедо
Химки
НичьяПроигрышПроигрыш
- : -
07 августа 2022, 15:00
воскресенье
ПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.113.511.93

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.8 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.

Форма команд

«Торпедо» только в прошлом туре смог набрать первое очко в чемпионате, что должно было повысить атмосферу в команде и дать сил для дальнейшего пути в РПЛ. Тем не менее, коллектив занимает предпоследнее место и имеет хорошую возможность побороться за первую победу в домашнем матче с нестабильными «Химками». В прошлом туре «Торпедо» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а ранее крупно проиграл «Динамо» Москва (0:4).

«Химки» добились трех разных результатов в трех турах и имеют четыре очка, занимая седьмую позицию. Коллектив имеет четкую задачу закрепиться в середине турнирной таблицы и не допускать попадания в зону вылета. В матче с «Торпедо», футболистам придется непросто, ведь соперник еще не побеждал и сверхмотивирован. Два последних матча подмосковного клуба завершились поражением от «Ростова» (0:1) и победой над «Пари НН» (3:0).

Информация для ставок

  • «Торпедо» выиграл только один матч из семи последних во всех турнирах
  • «Химки» проиграл четыре последних матчей на выезде во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Торпедо» приложит максимум усилий для победы, однако мы предполагаем, что ничья – это максимум возможностей хозяев. Предлагаем сделать ставку что клубы поделят очки в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.55 1.79 2.04
Все комментарии
fmce694jm7s8
fmce694jm7s8
сегодня в 17:58
Фаворит матча «Химки»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 