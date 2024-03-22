«Торпедо» — «Кубань». Прогноз на матч ФНЛ (23.03.2024)

1711108131

сегодня, 14:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Торпедо». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Кубани» оценивается по 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.6. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.25

Форма команд

«Торпедо» проводит слабый сезон и ни о каком возвращении в РПЛ речи не идет. Команда набрала одно очков пяти последних встречах и занимает 12 место с 28 баллами, уступая « СКА -Хабаровск» лишь по дополнительным показателям. Тем не менее, у хозяев будет шанс прервать серию без побед в домашнем матче с «Кубанью», которая является аутсайдером ФНЛ . Два последних поединка московского клуба завершились поражением на выезде от « СКА -Хабаровск» (0:2) и ничьей с «Тюменью» (0:0).

«Кубани» также нечем порадовать своих болельщиков, ведь победы случаются очень редко, а сама команда рискует покинуть второй дивизион России. Команда идет на 18 месте с 21 баллом и за счет лучшей разницы мячей опережает «Волгарь». От спасительных мест коллектив отделяет всего три пункта, поэтому шансы на борьбу есть, и гости постараются как минимум не проиграть в предстоящем поединке. В прошлом туре «Кубань» проиграла на выезде «Родине» (0:1), а ранее поделила очки с «Арсеналом» Тула (0:0)

Информация для ставок

«Кубань» выиграла три из пяти последних матчей на выезде

«Торпедо» проиграл семь из десяти последних матчей

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кубань» в последних матчах чаще добивается результата, а «Торпедо» катится вниз по турнирной таблице. Предлагаем сделать свой выбор Х2 на «Кубань» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.