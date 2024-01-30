«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (31.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 4.3, а победа «Борнмут» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.8.
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сегодня, 22:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.
Форма команд
«Тоттенхэм» показывает средние результаты в последних матчах, но все еще практически не отстает от зоны Лиги Чемпионов. «Шпоры» занимают пятое место с 40 баллами и отстают на три пункта сразу от трех конкурентов. В матче с «Брентфордом» на своем поле команда из Лондона обязана побеждать, чтобы продолжать борьбу за самые высокие места. Два последних поединка «Тоттенхэма» завершились поражением от «Манчестер Сити» (0:1) и ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
«Брентфорд» только в прошлом туре прервал длинную серию без побед, но положение команды остается не самым лучшим. Коллектив занимает 14 место с 22 баллами и отстает от ближайшего конкурента на два пункта. В игре с «Тоттенхэмом» любые набранные баллы для гостей будут хорошим результатом. В прошлом туре «Брентфорд» обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (3:2), а ранее уступил «Вулверхэмптону» (2:3, доп. время) в кубке ФА.
Информация для ставок
- «Шпоры» выиграли пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились ничьими
- Три последних матча команд закончились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на тотал больше 3.5 мячей. Сделать это можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.