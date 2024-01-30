«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (31.01.2024)

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вчера, 07:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 4.3, а победа «Борнмут» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Тоттенхэм» показывает средние результаты в последних матчах, но все еще практически не отстает от зоны Лиги Чемпионов. «Шпоры» занимают пятое место с 40 баллами и отстают на три пункта сразу от трех конкурентов. В матче с «Брентфордом» на своем поле команда из Лондона обязана побеждать, чтобы продолжать борьбу за самые высокие места. Два последних поединка «Тоттенхэма» завершились поражением от «Манчестер Сити» (0:1) и ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Брентфорд» только в прошлом туре прервал длинную серию без побед, но положение команды остается не самым лучшим. Коллектив занимает 14 место с 22 баллами и отстает от ближайшего конкурента на два пункта. В игре с «Тоттенхэмом» любые набранные баллы для гостей будут хорошим результатом. В прошлом туре «Брентфорд» обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (3:2), а ранее уступил «Вулверхэмптону» (2:3, доп. время) в кубке ФА .

Информация для ставок

«Шпоры» выиграли пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились ничьими

Три последних матча команд закончились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на тотал больше 3.5 мячей. Сделать это можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.