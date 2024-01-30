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«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (31.01.2024)

вчера, 07:16
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 4.3, а победа «Борнмут» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Тоттенхэм» показывает средние результаты в последних матчах, но все еще практически не отстает от зоны Лиги Чемпионов. «Шпоры» занимают пятое место с 40 баллами и отстают на три пункта сразу от трех конкурентов. В матче с «Брентфордом» на своем поле команда из Лондона обязана побеждать, чтобы продолжать борьбу за самые высокие места. Два последних поединка «Тоттенхэма» завершились поражением от «Манчестер Сити» (0:1) и ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Брентфорд» только в прошлом туре прервал длинную серию без побед, но положение команды остается не самым лучшим. Коллектив занимает 14 место с 22 баллами и отстает от ближайшего конкурента на два пункта. В игре с «Тоттенхэмом» любые набранные баллы для гостей будут хорошим результатом. В прошлом туре «Брентфорд» обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (3:2), а ранее уступил «Вулверхэмптону» (2:3, доп. время) в кубке ФА.

Информация для ставок

  • «Шпоры» выиграли пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»
  • Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились ничьими
  • Три последних матча команд закончились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на тотал больше 3.5 мячей. Сделать это можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
upfduhvxs2vp
upfduhvxs2vp
вчера в 10:58
«Брентфорд» может составить конкуренцию за счет хорошей игры в атаке. «Брентфорд» же, возможно, выберет тактику игры на контратаках, выжидая ошибки соперника.
qb7qdhfe63eb
qb7qdhfe63eb
вчера в 10:57
В предстоящем матче «Тоттенхэм» считается фаворитом. «Тоттенхэм» будет стараться играть первым номером и контролировать ход матча, используя свой опыт и класс игроков.
xmkasfmxrqv8
xmkasfmxrqv8
вчера в 10:55
«Брентфорд», несмотря на текущее положение в таблице, способен оказать достойное сопротивление и не дать сопернику легкой прогулки.
rz767nv7pf5z
rz767nv7pf5z
вчера в 10:54
Оцениваю шансы на победу «Тоттенхэма» как более высокие.
shlomo
shlomo
вчера в 08:44
Что интересно, а последние очные противостояния коллективов также говорят о том, что ОЗ более чем реален, и если переходить непосредственно к цифрам, то в крайних 3-х таких встречах, команды обменивались голами на постоянной основе. Мотивация присутствует со стороны как Тоттенхэма Хотспур, так и Брентфорда, а значит пассива в дерби быть не должно, и без всяких сомнений клубы будут всячески стараться реализовать как минимум 1 свой момент, дабы добыть такие важные очки.
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