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«Тулуза» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

вчера, 12:04
Тулуза

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Реймса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.743.382.77
Лига Ставок 2.70 3.50 2.65
Pari 2.70 3.40 2.65

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.92. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Тулуза» смогла в первом сезоне после возвращения в Лигу 1 закрепиться в середине турнирной таблицы, что она планирует сделать и в этом футбольном году. Команда располагается на 10 месте с 10 баллами и может себя чувствовать в относительной безопасности. В домашней встрече с «Клермоном» при удачном стечении обстоятельства гости вправе рассчитывать даже на победу. Два последних матча «Тулузы» завершились ничьей с «Брестом» (1:1) и победой над ЛАСК в Лиге Европы.

«Реймс» показывает средние результаты, в последнее время добиваясь побед и поражений примерно в одинаковом количестве. Коллектив перед стартом очередного тура Лиги 1 занимает пятое место с 13 баллами и отстает от зоны Лиги Чемпионов всего на два пункта. Любой результат кроме поражения на выезде с «Тулузой» будет для гостей неплохим достижением. В прошлом туре команда проиграла на своем поле «Монако» (1:3), а ранее переиграла «Лион» (2:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Реймса» завершились исходом «обе забьют»
  • «Тулуза» проиграла лишь один домашний матч из десяти последних во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах между собой при одной ничьей

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме и предстоящий матч вряд ли будет скучным. Предлагаем не обращать внимание на статистику и сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.47 1.93 1.98 1.52 2.69
Лига Ставок 2.80 1.44 1.92 1.92 1.51 2.58
Pari 1.90 1.93
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 12:54
И Реймс и Тулузу можно назвать одним из главных открытий нового сезона к девятому туру. Две команды не из числа грандов, о которых много говорят в этом сезоне. И отдать кому-либо преимущество сложно. "Фиолетовые" дома отыгрались с ПСЖ, удачно стартовали в еврокубках, беспроигрышная серия длится с начала мая. Тут преимущество все же больше именно у Тулузы за счет фактора своего поля. Да, Реймс уже выигрывал в гостях, но то были виктории над кризисными соперниками. Хороший коэффициент просто на непроигрыш подопечных Мартинеза предлагают букмекеры. Стоит им воспользоваться.
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