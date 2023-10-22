«Тулуза» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

1697965496

вчера, 12:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Реймса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.92. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Тулуза» смогла в первом сезоне после возвращения в Лигу 1 закрепиться в середине турнирной таблицы, что она планирует сделать и в этом футбольном году. Команда располагается на 10 месте с 10 баллами и может себя чувствовать в относительной безопасности. В домашней встрече с «Клермоном» при удачном стечении обстоятельства гости вправе рассчитывать даже на победу. Два последних матча «Тулузы» завершились ничьей с «Брестом» (1:1) и победой над ЛАСК в Лиге Европы.

«Реймс» показывает средние результаты, в последнее время добиваясь побед и поражений примерно в одинаковом количестве. Коллектив перед стартом очередного тура Лиги 1 занимает пятое место с 13 баллами и отстает от зоны Лиги Чемпионов всего на два пункта. Любой результат кроме поражения на выезде с «Тулузой» будет для гостей неплохим достижением. В прошлом туре команда проиграла на своем поле «Монако» (1:3), а ранее переиграла «Лион» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Реймса» завершились исходом «обе забьют»

«Тулуза» проиграла лишь один домашний матч из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах между собой при одной ничьей

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме и предстоящий матч вряд ли будет скучным. Предлагаем не обращать внимание на статистику и сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.