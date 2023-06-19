Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Турция – Уэльс. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (19.06.2023)

вчера, 11:39
Турция

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Турция. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа сборной Уэльса оценивается за 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Отбор ЧЕ-2024
Турция
Уэльс
ВыигрышПроигрышВыигрыш
2 : 0
завершен
вчера, 21:45
ПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.893.484.67

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

Сборная Турции после трех туров возглавила свою группу с шестью баллами и опережает Уэльс на два очка. Коллектив очень хочет пробиться на турнир, а поэтому предстоящая игра становится чуть ли не главной в этом отборе. Победа над прямым конкурентом отцепит Уэльс уже на пять баллов, что является большим разрывом. Два последних матча Турции завершились победой над Латвией (2:3), а ранее уступила на своем поле Хорватии (0:2).

Сборная Уэльса неожиданно проиграла Армении на своем поле (2:4), что осложнило ситуацию сборной с турнирной точки зрения. В будущей игре с Турцией коллективу придется продемонстрировать максимум своих умений, чтобы забрать очки, но поражение очень осложнит положение команды. В еще одном матче квалификации на Евро 2024 сборная Уэльса завершилась победой над Латвией (1:0).

Информация для ставок

  • Турция выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • Уэльс не может выиграть уже пять матчей подряд на выезде
  • Сборная Уэльса выиграла три из пяти последних матчей с Турцией

Прогноз

Турция является фаворитом этой встречи и постарается забить и обрести преимущество еще в первом тайме. Предполагаем, что хозяевам удастся одолеть команду Уэльса и набрать важные три балла. Сделать ставку на победу сборной Хорватии можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.56 1.79 2.10
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:05
Вполне вероятно, что хозяева в этом поединке по делу считаются фаворитами и даже победят. Ведь нынешний Уэльс не входит в число грозных соперников. А в матчах против Латвии, как в предыдущем туре, турки стабильно испытывают проблемы. В любом случае лезть в исход не хочется. А вот поверить в гол валлийцев вполне можно. Независимо от фактора домашнего поля и статуса соперника британцы отличались во всех трёх предыдущих поединках отборочного цикла. Турки во всех трёх - пропускали. А на последнем Евро Уэльс был сильнее соперника в личной встрече на групповом этапе (2-0). Жду как минимум одного точного удара от "драконов" и сейчас.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 