Турция – Уэльс. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (19.06.2023)

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вчера, 11:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Турция. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа сборной Уэльса оценивается за 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

Сборная Турции после трех туров возглавила свою группу с шестью баллами и опережает Уэльс на два очка. Коллектив очень хочет пробиться на турнир, а поэтому предстоящая игра становится чуть ли не главной в этом отборе. Победа над прямым конкурентом отцепит Уэльс уже на пять баллов, что является большим разрывом. Два последних матча Турции завершились победой над Латвией (2:3), а ранее уступила на своем поле Хорватии (0:2).

Сборная Уэльса неожиданно проиграла Армении на своем поле (2:4), что осложнило ситуацию сборной с турнирной точки зрения. В будущей игре с Турцией коллективу придется продемонстрировать максимум своих умений, чтобы забрать очки, но поражение очень осложнит положение команды. В еще одном матче квалификации на Евро 2024 сборная Уэльса завершилась победой над Латвией (1:0).

Информация для ставок

Турция выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Уэльс не может выиграть уже пять матчей подряд на выезде

Сборная Уэльса выиграла три из пяти последних матчей с Турцией

Прогноз

Турция является фаворитом этой встречи и постарается забить и обрести преимущество еще в первом тайме. Предполагаем, что хозяевам удастся одолеть команду Уэльса и набрать важные три балла. Сделать ставку на победу сборной Хорватии можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.