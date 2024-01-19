«Удинезе» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (20.01.2024)

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вчера, 17:44

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.9 на победу «Милана», что делает его явным фаворитом поединка. В случае победы «Удинезе» зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.87. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Удинезе» в нынешнем сезоне борется за выживание, но в последнее время практически регулярно набирает очки. Команда занимает 16 место с 18 баллами и всего на один пункт опережает зону вылета, но у болельщиков глядя на игру есть поводы для оптимизма. В матче с «Миланом» и ничейный результат будет неплохим. Два последних поединка «Удинезе» завершились ничьей с «Фиорентиной» (2:2) и поражением от «Лацио» (1:2).

«Милан» играет вполне стабильно и лишь изредка допускает осечки. Тем не менее, команда идет лишь на третье месте с 42 баллами и сильно отстает от двух лидеров. Чтобы иметь шансы их догнать, «россонери» обязаны выигрывать следующие матчи и ждать ошибок конкурентов. В прошлом туре «Милан» уверенно справился с «Ромой» (3:1), а ранее проиграл на своем поле «Аталанте» (1:2).

Информация для ставок

«Милан» выиграл семь из десяти последних матсей во всех турнирах

Пять последних поединков «Удинезе» завершились исходом «обе забьют»

«Удинезе» выиграл два последних матча у «Милана»

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто отличаются в воротах друг друга в личных встречах и в этот раз наверняка произойдет подобное событие. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.