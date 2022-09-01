«Унион» – «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (03.09.2022)

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вчера, 12:49

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 7.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Унион» хорошо стартовал в чемпионате Германии и после четырех туров смог набрать 10 очков, что позволяет клубу занимать второе место, лишь по дополнительным показателям уступая «Баварии». Команда представляет собой очень боеспособный коллектив, поэтому матч против чемпиона Германии смело можно назвать центральным в этом туре. В прошлом туре «Унион» разгромил на выезде «Шальке-04» (6:1).

«Бавария» провела великолепный матч в последнем туре, однако игра голкипера соперника не позволила мюнхенским футболистам добиться победы. Тем не менее, чемпиона лидирует в таблице Бундеслиги с 10 баллами и в нынешнем противостоянии имеет хорошую возможность отцепить прямого конкурента. В матче кубка Германии «Бавария» разгромила «Викторию Кельн» (5:0), а в чемпионате разошлась миром с «Боруссией» М (1:1).

Информация для ставок

«Унион» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Бавария» выиграла пять последних матчей на выезде во всех турнирах

«Унион» проиграл пять из семи последних матчей с «Баварией»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет очень непростым для обоих коллективов, но мы предполагаем, что «Бавария» окажется немного сильнее. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Коэффициент небольшой, но надежный и неплохо может дополнить собранный экспресс.