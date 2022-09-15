«Урал» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России. (17.09.2022)

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вчера, 10:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ахмат». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Урала» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Урал» выиграл в прошлом туре у прямого конкурента за выживание и теперь смог подняться на одну позицию, улучшив свое турнирное положение. Команда набрала четыре очка, и чтобы покинуть зону вылета, ей необходимо продолжать добиваться побед. В прошлом туре «Урал» обыграл «Торпедо» (2:0), а в мате кубка России уступил ЦСКА (1:2).

«Ахмат» выступает с переменным успехом и чередует победы с поражениями. Клуб из Грозного перед стартом очередного тура РПЛ находится на девятом месте с 11 пунктами и старается забраться как можно выше. В кубке России «Ахмат» уступил московскому «Динамо» (1:2), а в чемпионате проиграл на своем поле «Пари НН» (1:3).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

«Урал» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Урал» выиграл три из пяти последних домашних встреч с «Ахматом»

Прогноз

Оба коллектива не показывают даже средних результатов и имеют проблемы с качеством игры. Предстоящий матч очень важен для клубов, ведь победа станет хорошим толчком вверх по турнирной таблице. Рекомендуем сделать выбор в пользу «Ахмата» по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.