«Урал» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России. (17.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ахмат». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Урала» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
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завтра, 12:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.
Форма команд
«Урал» выиграл в прошлом туре у прямого конкурента за выживание и теперь смог подняться на одну позицию, улучшив свое турнирное положение. Команда набрала четыре очка, и чтобы покинуть зону вылета, ей необходимо продолжать добиваться побед. В прошлом туре «Урал» обыграл «Торпедо» (2:0), а в мате кубка России уступил ЦСКА (1:2).
«Ахмат» выступает с переменным успехом и чередует победы с поражениями. Клуб из Грозного перед стартом очередного тура РПЛ находится на девятом месте с 11 пунктами и старается забраться как можно выше. В кубке России «Ахмат» уступил московскому «Динамо» (1:2), а в чемпионате проиграл на своем поле «Пари НН» (1:3).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- «Урал» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Урал» выиграл три из пяти последних домашних встреч с «Ахматом»
Прогноз
Оба коллектива не показывают даже средних результатов и имеют проблемы с качеством игры. Предстоящий матч очень важен для клубов, ведь победа станет хорошим толчком вверх по турнирной таблице. Рекомендуем сделать выбор в пользу «Ахмата» по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.