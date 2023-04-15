«Урал» — ЦСКА. Прогноз на матч РПЛ. (15.04.2023)

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сегодня, 10:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.27. Победа «Урала» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Урал» в последние недели выглядит неуверенно и уже проиграл три последних матча в чемпионате России. Команда из Екатеринбурга занимает десятое место с 25 баллами и отстает на шесть баллов от ближайшего соперника. В матче с ЦСКА хозяевам будет непросто, ведь «армейцы» находятся в хорошей физической форме. Два последних матча «Урала» завершились поражением от «Ахмата» в чемпионате (0:2) и победой в кубке России над «Спартаком» (2:1).

ЦСКА выиграл уже несколько официальных матчей подряд и заметно улучшил свои результаты в турнирной таблице. «Армейцы» занимают четвертое место с 41 баллом и отстают от «Спартака» всего на один балл. Гости могут воспользоваться спадом в результатах у «Урала» и добыть очередную победу в чемпионате. В прошлом туре ЦСКА уверенно обыграл «Химки» (3:0), а ранее в кубке одолел «Крылья Советов» (1:0).

Информация для ставок

«Урал» проиграл в трех из пяти последних матчей во всех турнирах

ЦСКА выиграл только один из шести последних выездных матчей (включая товарищеские)

выиграл только один из шести последних выездных матчей (включая товарищеские) «Урал» проиграл три из пяти последних матчей с ЦСКА при двух ничьих

при двух ничьих Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз