«Урал» — ЦСКА. Прогноз на матч РПЛ. (15.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.27. Победа «Урала» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
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сегодня, 16:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.
Форма команд
«Урал» в последние недели выглядит неуверенно и уже проиграл три последних матча в чемпионате России. Команда из Екатеринбурга занимает десятое место с 25 баллами и отстает на шесть баллов от ближайшего соперника. В матче с ЦСКА хозяевам будет непросто, ведь «армейцы» находятся в хорошей физической форме. Два последних матча «Урала» завершились поражением от «Ахмата» в чемпионате (0:2) и победой в кубке России над «Спартаком» (2:1).
ЦСКА выиграл уже несколько официальных матчей подряд и заметно улучшил свои результаты в турнирной таблице. «Армейцы» занимают четвертое место с 41 баллом и отстают от «Спартака» всего на один балл. Гости могут воспользоваться спадом в результатах у «Урала» и добыть очередную победу в чемпионате. В прошлом туре ЦСКА уверенно обыграл «Химки» (3:0), а ранее в кубке одолел «Крылья Советов» (1:0).
Информация для ставок
- «Урал» проиграл в трех из пяти последних матчей во всех турнирах
- ЦСКА выиграл только один из шести последних выездных матчей (включая товарищеские)
- «Урал» проиграл три из пяти последних матчей с ЦСКА при двух ничьих
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»
Прогноз
ЦСКА выглядит фаворитом в этой встрече, и мы предполагаем, что гостям удастся добыть важную победу в Екатеринбурге. Сделать ставку на успех гостей модно по коэффициенту 2.27 в букмекерской конторе Лига Ставок.