«Урал» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (06.08.2022)

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сегодня, 09:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.78. Поверить в успех команды из Екатеринбурга предлагают за 4.3. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.85.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Урал» за первые три тура уже успел стать на данный момент худшей командой чемпионата и единственной, кто ни набрал ни одного балла в турнирную таблицу. Такое выступление очень напоминает прошлогодний провал клуба и поэтому он уже сейчас нуждается в перезагрузке и правильной мотивации, чтобы исправить ситуацию. Два последних матча «Урал» проиграл «Краснодару» (1:3) и «Оренбургу» (0:3).

«Спартак» после боевой ничьи в Грозном, напротив, одерживал только победы и смог подняться в группу лидеров чемпионата России. Сейчас в активе «народной команды» семь баллов и только по дополнительным характеристикам она уступает «Зениту». Предстоящий матч с последней командой рассматривается болельщиками, как возможность укрепить свою позицию. В прошлом туре «Спартак» обыграл «Оренбург» (4:1), а ранее с тем же счетом разгромил и «Краснодар» (4:1).

Информация для ставок

«Урал» не может выиграть уже семь матчей подряд во всех турнирах

Три последних матча «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Спартака» и «Урала» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Спартак» выиграл у «Ахмата» четыре последние встречи

Прогноз

«Спартак» показывает хорошие результаты, и трудно представить, что нынешний «Урал» сможет что-то противопоставить московскому клубу. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.