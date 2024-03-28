«Валенсия» – «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.03.2024)

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вчера, 23:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Мальорки» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.18 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

«Валенсия» играет очень нестабильно и редко побеждает в последнее время, что не позволяет ей бороться за высокие места. Сейчас команда располагается на восьмом месте с 40 очками и отстает от ближайшего соперника на два балла. В матче с более слабым соперником на своем поле клуб обязан побеждать и становиться ближе к прямым конкурентам за места в еврокубках. В последнем туре «Валенсия» проиграла «Вильярреалу» (0:1), но ранее оказалась сильнее «Хетафе» (1:0).

«Мальорка» неудовлетворительно выступает в чемпионате и занимает лишь 14 место с 30 пунктами. Коллектив имеет хорошие шансы остаться в Ла Лиге и больше сосредоточен на финальном матче кубка Испании, что является для него большим успехом. Тем не менее, гости готовятся к игре с «Валенсией» и постараются не давать ей много пространства, за что можно быстро остаться наказанным. В прошлой игре «Мальорка» обыграла на своем поле «Гранаду» (1:0), а ранее уступила «Барселоне» (0:1).

Информация для ставок

«Валенсия» проиграла только в одном домашнем поединке из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей «Мальорки» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Мальорка» выиграла три из пяти поединков с «Валенсией» при двух ничьих

Прогноз

«Мальорка» находится в хорошем расположении духа, что должно помочь ей в предстоящей встрече. Предполагаем, что в матче не будет выявлен победитель и рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.