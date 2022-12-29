«Вальядолид» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (30.12.2022)

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вчера, 11:35

Ставки букмекеров

«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.47. В то время на победу «Райо Вальекано» коэффициент составляет 6.4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Вальядолид» смог набрать девять очков в пяти последних турах Ла Лиги и чувствует себя в относительной безопасности, что касается зоны вылета. На данный момент клуб идет на 12 месте с 17 очками и отстает от ближайшего соперника на два очка. Два последних матча «Вальядолида» завершились разгромом в кубке Испании «Аренас Клуб» (5:1) и поражением от «Кристал Пэлас» (1:2).

Перед стартом ЧМ 2022 мадридский «Реал» допустил несколько осечек в чемпионате и пропустил вперед «Барселону». Сейчас «королевский клуб» занимает второе место в таблице с 35 набранными баллами и на два пункта отстает от лидера. В предстоящей встрече от чемпиона Испании ждут только победы. В прошлом туре чемпионата «Реал» обыграл на своем поле «Кадис» (2:1), а ранее уступил на выезде «Райо Вальекано» (2:3).

Информация для ставок

«Вальядолид» выиграл всего четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид одержал победы в семи поединках на выезде из десяти последних

«Вальядолид» проиграл «Реалу» четыре из пяти последних встреч

Шесть из семи матчей между клубами за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» Мадрид очень хочет вернуть лидерство в Ла Лиге, поэтому приложит максимум усилий, чтобы победить в этой встрече. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Лига Ставок.