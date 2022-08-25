«Вердер» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2022)

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вчера, 22:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Айнтрахта» Ф оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Вердер» стал главной звездой немецких футбольных новостей в прошлом туре, когда за пять минут обыграл «Боруссию» Д (3:2), проигрывая в два мяча по ходу встречи. В том числе и эта победа помогла клубу из Бремена набрать пять очков и расположиться на девятом месте. Первые же два матча после возвращения в Бундеслиге «Вердер» закончил ничейными результатами со «Штутгартом» (2:2) и «Вольфсбургом» (2:2).

«Айнтрахту» из Франкфурта совсем скоро стартовать в Лиге Чемпионов, поэтому команде необходимо набирать форму уже сейчас, но не все выходит. После трех туров клуб заработал только два очка, не победив ни в одной игре. Матч в Бремене также не будет простым, учитывая игру соперника. В прошлом туре «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а неделей ранее завершил матч с «Гертой» с аналогичным результатом (1:1).

Информация для ставок

Восемь последних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Айнтрахт» выиграл только четыре встречи из десяти последних поединков во всех турнирах

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

В последних пяти матчах команд на поле «Вердера», команды по два раза одержали победы при одной ничьей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, исходя из статистики личных встреч команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.