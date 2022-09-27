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«Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (01.10.2022)

вчера, 16:52
Вердер (Бремен)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Боруссии» М оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.584.022.60
Лига Ставок 2.60 3.70 2.60
Мелбет 2.57 3.96 2.68
1XBET 2.57 3.96 2.68

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Вердер» показывает средние результаты и набрали семь баллов в пяти последних турах чемпионата Германии. Коллективу очень важно закрепиться после возвращения со второго дивизиона, поэтому он пытается цепляться за очки в каждом матче и занимает 10 место с девятью очками. В прошлом матче «Вердер» разошелся миром с «Байером» (1:1), а неделей ранее уступил на своем поле «Аугсбургу» (0:1).

«Боруссия» М в нынешнем сезоне выглядит более убедительно, чем в прошлом году, однако все же коллективу не хватает стабильности. Перед стартом очередного тура клуб занимает шестое место в турнирной таблице с 12 очками и отстает от лидера на пять пунктов. Два последних матча «Боруссии» М завершились уверенной победой над «РБ Лейпциг» (3:0) и ничьей с «Фрайбургом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Вердер» проиграл только три матча из десяти последних матчей
  • Четыре из пяти последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Боруссия» М выиграла три из пяти последних личных встреч с «Вердером»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным и в конечном итоге команды будут вынуждены поделить очки. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.42 1.24 2.58 1.56 2.04 1.87
Лига Ставок 2.47 1.53 1.98 1.80
Мелбет 2.42 1.51
1XBET 2.42 1.51
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:28
Игра на три результата
Гость
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