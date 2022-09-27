«Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (01.10.2022)

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вчера, 16:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Боруссии» М оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Вердер» показывает средние результаты и набрали семь баллов в пяти последних турах чемпионата Германии. Коллективу очень важно закрепиться после возвращения со второго дивизиона, поэтому он пытается цепляться за очки в каждом матче и занимает 10 место с девятью очками. В прошлом матче «Вердер» разошелся миром с «Байером» (1:1), а неделей ранее уступил на своем поле «Аугсбургу» (0:1).

«Боруссия» М в нынешнем сезоне выглядит более убедительно, чем в прошлом году, однако все же коллективу не хватает стабильности. Перед стартом очередного тура клуб занимает шестое место в турнирной таблице с 12 очками и отстает от лидера на пять пунктов. Два последних матча «Боруссии» М завершились уверенной победой над «РБ Лейпциг» (3:0) и ничьей с «Фрайбургом» (0:0).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл только три матча из десяти последних матчей

Четыре из пяти последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Боруссия» М выиграла три из пяти последних личных встреч с «Вердером»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным и в конечном итоге команды будут вынуждены поделить очки. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.9.