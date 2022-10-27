«Вердер» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (28.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. На ничейный результат можно поставить по 3.85, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.3
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сегодня, 21:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.52.
Форма команд
«Вердер» после серии удачных матчей, не смог набрать очки в последних двух турах и опустился вниз по турнирной таблице. Сейчас коллектив из Бремена располагается на 11 месте с 15 баллами, а отставание от ближайшего преследователя составляет всего два пункта. В домашней игре с нестабильной «Гертой» от хозяев будут ждать только победы. В прошлом туре «Вердер» проиграл «Фрайбургу» (0:2), а в кубке Германии в серии пенальти уступил «Падерборну» (2:3).
«Герта» не радует своих болельщиков частыми победами, однако в прошлом туре смогла одержать верх над «Шальке-04» (2:1). Сейчас коллектив занимает 13 место с 11 баллами и отстает от ближайшего конкурента за место в турнирной таблице на три балла. Переде игрой с «Шальке-04», берлинский клуб уступил «РБ Лейпциг» (2:3) и сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Герты» закончились исходом «обе забьют»
- «Вердер» выиграл только два домашних поединка из последних десяти
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- «Герта» забивала в восьми из десяти последних матчах на выезде
Прогноз
Оба клуба выглядят очень нестабильно, поэтому предлагаем обратиться к статистике и сделать ставку на «обе забьют». Такой вариант оценивается в букмекерской конторе Лги Ставок по коэффициенту 1.52.