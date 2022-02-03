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«Вердер» — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.02.2022)

вчера, 16:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Карлсруэ» оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.556.33
Фонбет 1.52 4.30 6.20
Мелбет 1.50 4.54 5.50
1XBET 1.50 4.54 5.50
BetBoom 1.51 4.26 6.25

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.23. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Вердер» набрал отличный ход и выиграл последние несколько туров, тем самым поднявшись на несколько позиций в турнирной таблице. На данный момент клуб из Бремена занимает третье место с набранными 35 очками и отстает от лидера всего на четыре пункта. В предстоящем матче с крепким «Карлсруэ» болельщики ждут от своей команды только победы. В прошлом матче «Вердер» обыграл в результативном матче «Падерборн» (4:3), а ранее крупно переиграл «Фортуну» (3:0).

«Карлсруэ» в последних турах второй Бундеслиги редко проигрывал, но некоторые матчи сыграл вничью и не может похвалиться высоким местом в таблице. Коллектив идет на 10 месте, набрав 26 очков, и чтобы навязать реальную борьбу за выход в Бундеслигу, он обязан выигрывать все следующие матчи и сокращать отставание от лидеров. В двух последних поединках чемпионата «Карлсруэ» сыграл вничью с «Дармштадтом» и «Ганзой» с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

  • «Вердер» проиграл один матч из десяти последних, а «Карлсруэ» уступил в двух поединках
  • «Карлсруэ» не проигрывает «Вердеру» уже шесть матчей подряд
  • «Вердер» уже в трех домашних поединках не пропускает мячей

Прогноз

Предполагаем, «Вердер» уверенно начнет поединок и достигнет быстрых результатов. В конечном итоге бременскому клубу удастся довести поединок до победы. Сделать ставку на «Вердер» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.53 2.01 1.91
Фонбет 2.40 1.58
Мелбет 2.34 1.57
1XBET 2.34 1.57
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:12
Хозяева не проиграют
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