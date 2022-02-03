«Вердер» — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.02.2022)

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вчера, 16:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Карлсруэ» оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.23. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Вердер» набрал отличный ход и выиграл последние несколько туров, тем самым поднявшись на несколько позиций в турнирной таблице. На данный момент клуб из Бремена занимает третье место с набранными 35 очками и отстает от лидера всего на четыре пункта. В предстоящем матче с крепким «Карлсруэ» болельщики ждут от своей команды только победы. В прошлом матче «Вердер» обыграл в результативном матче «Падерборн» (4:3), а ранее крупно переиграл «Фортуну» (3:0).

«Карлсруэ» в последних турах второй Бундеслиги редко проигрывал, но некоторые матчи сыграл вничью и не может похвалиться высоким местом в таблице. Коллектив идет на 10 месте, набрав 26 очков, и чтобы навязать реальную борьбу за выход в Бундеслигу, он обязан выигрывать все следующие матчи и сокращать отставание от лидеров. В двух последних поединках чемпионата «Карлсруэ» сыграл вничью с «Дармштадтом» и «Ганзой» с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл один матч из десяти последних, а «Карлсруэ» уступил в двух поединках

«Карлсруэ» не проигрывает «Вердеру» уже шесть матчей подряд

«Вердер» уже в трех домашних поединках не пропускает мячей

Прогноз

Предполагаем, «Вердер» уверенно начнет поединок и достигнет быстрых результатов. В конечном итоге бременскому клубу удастся довести поединок до победы. Сделать ставку на «Вердер» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.