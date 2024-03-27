«Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (30.03.2024)

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вчера, 19:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Вердера» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Вердер» провел достаточно стабильный сезон и может быть доволен своим возвращением со второй Бундеслиги. Команда из Бремена занимает десятое место и набрала 35 баллов, отставая от «Фрайбурга» на три пункта. В предстоящей игре с «Вольфсбургом» хозяева постараются как минимум не проиграть, но и поражение не будет катастрофой, ведь хозяева находятся в безопасности от зоны вылета. Два последних матча «Вердера» завершились поражениями в чемпионате от «Униона» и «Боруссии» Дортмунд с одинаковым счетом (1:2).

«Вольфсбург» провалил нынешний сезон, а при маловероятных раскладах может даже попасть в зону вылета Бундеслиги. Сейчас команда занимает 14 место с 25 баллами и опережает 16 команду в таблице на шесть пунктов. Таким образом гостям необходимо набирать баллы, чтобы избежать такого плачевного исхода для клуба. В прошлом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» проиграл на своем поле «Аугсбургу» (1:3), а ранее на выезде уступил «Байеру» (0:2).

Информация для ставок

Пять домашних матчей «Вердера» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Вердер» проиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах

«Вольфсбург» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, исходя из статистики личных встреч команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.