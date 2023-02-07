«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (11.02.2023)

1675761252

сегодня, 12:14

Ставки букмекеров

«Челси» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.2.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 2.15. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Вест Хэм» проводит очень слабый сезон и сейчас старается набирать хотя бы какие-нибудь баллы, чтобы не упасть в зону вылета. «Молотобойцы» набрали 19 очков, что позволяет им занимать 16 место, а ближайшего соперника с «красной зоны» они опережают всего на один балл. Два последних матча «Вест Хэма» завершились выездной ничьей с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) и победой над «Дерби Каунти» (2:0) в кубке ФА .

«Челси» выиграл один матч из пяти последних в АПЛ и над недавно пришедшим тренером Поттером уже сгущаются тучи. Команда идет на очень низком для себя девятом месте с 30 баллами, а отставание от зоны Лиги Чемпионов достигло 10 пунктов. В прошлом туре «Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0), а ранее с тем же счетом поделил очки с «Ливерпулем» (0:0).

Информация для ставок

«Челси» смог забить лишь два гола в пяти последних матчах во всех турнирах

«Вест Хэм» выиграл шесть из десяти домашних матчей при четырех поражениях

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фулхэм» уступил «Челси» в четырех из пяти последних поединках

Прогноз

Обе команды не показывают хороших результатов, что приведет к большому количеству ошибок в игре. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.