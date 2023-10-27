«Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2023)

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вчера, 19:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Эвертона» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Вест Хэм» показывает средние результаты в нынешнем сезона АПЛ и на данный момент располагается на девятом месте в турнирной таблице. В активе «молотобойцев» 14 очков и они всего на один пункт отстают от «Манчестер Юнайтед». В домашней игре с нестабильным «Эвертоном» хозяев устроит только победный результат. В прошлой игре Лиги Европы «Вест Хэм» уступил на выезде «Олимпиакосу» (1:2), а в чемпионате Англии крупно проиграл «Астон Вилле» (1:4).

«Эвертон» никак не может найти свою игру и продолжает пребывать около зоны вылета в АПЛ . «Ириски» давно не радуют болельщиков стабильной игрой и сейчас занимают лишь 16 место с семью баллами, отставая от ближайшего соперника на три пункта. Выездная игра с «Вест Хэмом» будет очень непростой, однако при удачном стечении обстоятельств гости могут набрать очки. Два последних поединка «Эвертона» завершились поражением в дерби от «Ливерпуля» (0:2) и успехом с «Борнмутом» (3:0).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Эвертон» проиграл два поединка из десяти за последнее время на выезде

«Вест Хэм» выиграл три из пяти матчей у «Эвертона» при двух поражениях

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время, закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Вест Хэм» на днях провел сложный поединок в Греции и это может сказаться на физической готовности команды к этому матчу. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65.