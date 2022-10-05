«Вильярреал» — «Аустрия». Прогноз на матч Лиги Конференций (06.10.2022)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.17. Поставить на «Хайдук» можно по 17, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.65 Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Вильярреал» не без труда, но выиграл два стартовых матча Лиги Конференций и возглавляет группу с шестью очками. Ни у кого не вызывает сомнений, что коллектив выйдет в плей-офф, ведь команда считается одним из фаворитов на победу в турнире. Победа в предстоящей встрече практически гарантирует первое место в квартете «желтой субмарине». Два последних матча «Вильярреала» завершились ничьими с «Кадисом» (0:0) и «Севильей» (1:1).

«Аустрия» набрала всего один балл в двух турах и теперь очень зависит от предстоящих спаренных матчей с «Вильярреалом», что сделать будет очень непросто. Тем не менее, команда из Австрии может зацепиться за очки в случае аккуратной игры в обороне и хорошей реализации. В прошлом матче «Аустрия» проиграла на своем поле «Штурму» (0:3), а ранее с тем же счетом обыграла «Рид» (3:0).

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Десять последних матчей на выезде «Аустрии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей австрийского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Вильярреал» является большим фаворитом и постарается уже первом тайме решить исход противостояния. Рекомендуем сделать ставку на победу «желтой субмарины» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.