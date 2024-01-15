«Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (16.01.2024)

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вчера, 10:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Сассуоло» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Ювентус» на данный момент времени находится в отличной форме и имеет серию побед из нескольких матчей. Команда продолжает погоню за «Интером», но отстает от него на пять очков, имею нынешнюю игру в запасе. В случае победы отрыв снова сократится до двух баллов, что выглядит не так критично. Два последних матча «Ювентуса» завершились разгромом «Фрозиноне» в кубке Италии (4:0) и сложной победой над «Салернитаной» (2:1).

«Сассуоло» только в прошлом поединке прервал свою серию неудач, одолев на своем поле «Фиорентину» (1:0). Команда идет на 14 месте с 19 баллами и от зоны вылета ее отделяют всего два балла. Сложно представить, что клуб может покинуть Серию А, но все же тренерскому штабу необходимо вносить изменения, чтобы улучшать качество игры и результаты от матча к матчу. В еще одной недавней встрече «Сассуоло» на выезде уступил «Аталанте» (1:3).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Сассуоло» одержал только две победы в десяти выездных матчах за последнее время

«Ювентус» проиграл два последних матча с «Сассуоло»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды практически всегда в личных встречах играют в результативный футбол и в этот раз есть все шансы повториться подобной истории. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.