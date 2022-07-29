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«Зенит» — «Локомотив» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2022)

сегодня, 18:17
Семак Сергей

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.355.688.21
Мелбет 1.32 6.30 10.00
BetBoom 1.32 5.50 9.80

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Зенит» не смог набрать максимум очков в первых двух турах, а довольствовался лишь четырьмя пунктами. Тем не менее, команда провела хорошее межсезонье и пребывает в отличных кондициях. Несмотря на статус соперника коллектив является большим фаворитом и уже совсем скоро выйдет доказывать это на футбольном поле. В прошлой игре «Зенит» крупно обыграл «Крылья Советов» (3:0), а ранее сыграл вничью с «Химками» (1:1).

«Локомотив» еще не побеждал в этом сезон, сыграв два ничейных поединка, что вряд ли радует руководство и болельщиков клуба. Команде очень нужен эмоциональный толчок, который может дать положительный результат с чемпионом страны, но зацепиться за него будет крайне непросто. В прошлом туре чемпионата России «железнодорожники» не смогли на своем поле обыграть «Ростов» (2:2), а ранее также в Москве упустили победу с «Пари НН» (1:1).

Информация для ставок

  • «Локомотив» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • «Зенит» забивал в девяти из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Зенит» выиграл у «Локомотива» четыре последних встречи в Санкт-Петербурге
  • Четыре из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зенит» выглядит сильнее московского клуба и постарается обеспечить себя солидным преимуществом перед следующими матчами. Также огромную роль играет фактор домашнего стадиона. Предлагаем сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.52 2.08 1.79
Мелбет 2.84 1.51
BetBoom 4.90 1.18 2.70 1.46 2.10 1.73
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:07
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:41
Победа хозяев поля!
Гость
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