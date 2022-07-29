«Зенит» — «Локомотив» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2022)

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сегодня, 18:17

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Зенит» не смог набрать максимум очков в первых двух турах, а довольствовался лишь четырьмя пунктами. Тем не менее, команда провела хорошее межсезонье и пребывает в отличных кондициях. Несмотря на статус соперника коллектив является большим фаворитом и уже совсем скоро выйдет доказывать это на футбольном поле. В прошлой игре «Зенит» крупно обыграл «Крылья Советов» (3:0), а ранее сыграл вничью с «Химками» (1:1).

«Локомотив» еще не побеждал в этом сезон, сыграв два ничейных поединка, что вряд ли радует руководство и болельщиков клуба. Команде очень нужен эмоциональный толчок, который может дать положительный результат с чемпионом страны, но зацепиться за него будет крайне непросто. В прошлом туре чемпионата России «железнодорожники» не смогли на своем поле обыграть «Ростов» (2:2), а ранее также в Москве упустили победу с «Пари НН» (1:1).

Информация для ставок

«Локомотив» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Зенит» забивал в девяти из десяти последних поединков во всех турнирах

«Зенит» выиграл у «Локомотива» четыре последних встречи в Санкт-Петербурге

Четыре из шести последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зенит» выглядит сильнее московского клуба и постарается обеспечить себя солидным преимуществом перед следующими матчами. Также огромную роль играет фактор домашнего стадиона. Предлагаем сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.