«Зенит» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (04.03.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.17. Рискнуть на успех «Пари НН» можно по 18, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.5.
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04 марта 2023, 16:30
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.47, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.7.
Форма команд
«Зенит» уверенно идет по турнирной таблице РПЛ и в зимнем перерыве сохранил практически всех ключевых футболистов. Коллектив лидирует в турнирной таблице с 42 баллами и в предстоящей встрече является безоговорочным фаворитом. Хозяевам важно исключить недооценку соперника и забрать важные три балла. В прошлой встрече кубка России «Зенит» обыграл «Волгу» (3:0), а 17 числа в товарищеском матче проиграл «Сепахану» (0:2).
«Пари НН» провел много товарищеских поединков, но мало где добился успеха. В чемпионате России команда из Нижнего Новгорода занимает 12 место с 19 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов. В предстоящей встречу у гостей очень мало шансов на очки, и даже ничья станет сенсацией. В прошлом матче кубка России «Пари НН» обыграл «Звезду» из Санкт-Петербурга (2:0), а ранее оказался сильнее «Родины» (1:0) в товарищеской встрече.
Информация для ставок
- «Пари НН» выиграл две из десяти последних встреч во всех турнирах (включая товарищеские встречи)
- «Зенит» проиграл только одну встречу из последних 15 на своем стадионе
- Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два из четырех последних поединков у «Пари НН»
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, одержит уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.