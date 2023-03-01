«Зенит» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (04.03.2023)

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сегодня, 16:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.17. Рискнуть на успех «Пари НН» можно по 18, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.47, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.7.

Форма команд

«Зенит» уверенно идет по турнирной таблице РПЛ и в зимнем перерыве сохранил практически всех ключевых футболистов. Коллектив лидирует в турнирной таблице с 42 баллами и в предстоящей встрече является безоговорочным фаворитом. Хозяевам важно исключить недооценку соперника и забрать важные три балла. В прошлой встрече кубка России «Зенит» обыграл «Волгу» (3:0), а 17 числа в товарищеском матче проиграл «Сепахану» (0:2).

«Пари НН» провел много товарищеских поединков, но мало где добился успеха. В чемпионате России команда из Нижнего Новгорода занимает 12 место с 19 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов. В предстоящей встречу у гостей очень мало шансов на очки, и даже ничья станет сенсацией. В прошлом матче кубка России «Пари НН» обыграл «Звезду» из Санкт-Петербурга (2:0), а ранее оказался сильнее «Родины» (1:0) в товарищеской встрече.

Информация для ставок

«Пари НН» выиграл две из десяти последних встреч во всех турнирах (включая товарищеские встречи)

«Зенит» проиграл только одну встречу из последних 15 на своем стадионе

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два из четырех последних поединков у «Пари НН»

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, одержит уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.