«Зенит» — «Спартак». Прогноз на матч Суперкубка России (09.07.2022)

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07 июля 2022, 16:09

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф «красно-белых» можно по 6.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Зенит» провел хорошее межсезонье и его результаты можно будет увидеть в стартовых матчах РПЛ , а также принципиальным поединком со «Спартаком». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, что вызывало массовые недовольства у болельщиков и руководства московского клуба, однако решение изменено не было. В двух последних товарищеских поединках «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (2:1) и ЦСКА (3:0).

«Спартак» смог спасти неудачный прошлый сезон тем, что выиграл кубок страны и теперь ему предстоит поединок с чемпионом России за право поднять над головой Суперкубок. Матчи «Спартака» и «Зенита» всегда вызывали повышенный интерес среди болельщиков, поэтому игра обещает быть яркой и напряженной, в которой победитель вряд ли будет определен в первые минуты. В прошлой товарищеской встрече «Спартак» уверенно обыграл «Енисей» (3:0), а ранее оказался сильнее «Балтики» (3:2).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Спартак» выиграл четыре выездных матча из десяти во всех турнирах

«Спартак» проиграл «Зениту» в четырех последних матчах в Санкт-Петербурге

Пять последних матчей между клубами за последние годы закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зенит» выглядит фаворитом в этом противостоянии, однако сезон только начинается, и мы предполагаем, что питерским футболистам не будет просто. Предлагаем, сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.