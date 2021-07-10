ЖИППО — «МуСа». Прогноз на матч Первого дивизиона Финляндии (10.07.2021)

ЖИППО сыграет против ФК «МуСа» в рамках очередного тура второй лиги Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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1 : 1
завершен
сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Букмекеры в этом матче отдают свое предпочтение ФК «МуСа». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Победа ЖИППО оценивается в 3.2. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.15.
Форма команд
ЖИИППО находится на 11-й, предпоследней строчке в турнирной таблице с 8 баллами в активе. Клуб выиграл два поединка, дважды сыграл вничью и проиграл в пяти матчах. На счету команды 6 забитых и 16 пропущенных мячей. После удачного отрезка сезона в конце мая ЖИППО снова начал проигрывать. Команда не может набрать очки 3 тура подряд.
ФК «МуСа» набрал хороший ход в этом сезоне и с 14 баллами занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. На счету клуба три победы, пять ничьих и одно поражение. Команда забила 14 голов и пропустила 9 мячей. Единственный раз ФК «МуСа» проиграл 12 мая в матче с ПК-35 (0:1).
Информация для ставок
- ФК «МуСа» забил десять мячей в последних пяти матчах
- ЖИППО не побеждает четыре игры кряду
- ФК «МуСа» не проигрывает семь матчей подряд
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.83. Также можно поставить на ничью или победу хозяев поля по коэффициенту 1.6.
Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча «Оренбург» — «Волгарь» в ФНЛ.