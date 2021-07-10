ЖИППО — «МуСа». Прогноз на матч Первого дивизиона Финляндии (10.07.2021)

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сегодня, 01:53

ЖИППО сыграет против ФК «МуСа» в рамках очередного тура второй лиги Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают свое предпочтение ФК «МуСа». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Победа ЖИППО оценивается в 3.2. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.15.

Форма команд

ЖИИППО находится на 11-й, предпоследней строчке в турнирной таблице с 8 баллами в активе. Клуб выиграл два поединка, дважды сыграл вничью и проиграл в пяти матчах. На счету команды 6 забитых и 16 пропущенных мячей. После удачного отрезка сезона в конце мая ЖИППО снова начал проигрывать. Команда не может набрать очки 3 тура подряд.

ФК «МуСа» набрал хороший ход в этом сезоне и с 14 баллами занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. На счету клуба три победы, пять ничьих и одно поражение. Команда забила 14 голов и пропустила 9 мячей. Единственный раз ФК «МуСа» проиграл 12 мая в матче с ПК-35 (0:1).

Информация для ставок

ФК «МуСа» забил десять мячей в последних пяти матчах

«МуСа» забил десять мячей в последних пяти матчах ЖИППО не побеждает четыре игры кряду

ФК «МуСа» не проигрывает семь матчей подряд

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.83. Также можно поставить на ничью или победу хозяев поля по коэффициенту 1.6.