«Жирона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (25.04.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Поверить в победу «Жирону» можно по коэффициенту 5.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4.
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завтра, 20:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.25.
Форма команд
«Жирона» уверенно держится в середине турнирной таблицы и может спокойно доигрывать сезона без опасности зоны вылета. Команда после 30 туров занимает 11 место с набранными 38 баллами и готовится к принципиальной встрече с мадридским «Реалом». Команда проиграла всего один матч из пяти последних в чемпионате и постарается забрать очки у нынешнего чемпиона Испании. Два последних матча «Жирона» проиграла «Вальядолиду» (0:1) и одолела «Эльче» (2:0).
«Реал» неплохо выглядит во второй половине сезона за исключением некоторых осечек. Команду ждет очень сложный полуфинал Лиги Чемпионов с «Манчестер Сити», а вот в Ла Лиге дела обстоят гораздо хуже. «Сливочные» занимают второе место с 65 баллами и отстают на 11 очков от «Барселоны», что отыграть будет практически нереально. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Мадрид обыграл на своем поле «Сельту» (2:0), а ранее еще раз одолел «Челси» в Лиге чемпионов (2:0).
Информация для ставок
- «Жирона» проиграла только одну встречу из пяти последних в чемпионате Испании
- «Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей при двух поражениях
- «Жирона» не проигрывает «королевскому» клубу уже две встречи подряд
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Реал» является большим фаворитом, но во всех матчах от «Жироны» обязательно пропускал. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.