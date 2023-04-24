«Жирона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (25.04.2023)

1682325680

сегодня, 11:41

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Поверить в победу «Жирону» можно по коэффициенту 5.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.25.

Форма команд

«Жирона» уверенно держится в середине турнирной таблицы и может спокойно доигрывать сезона без опасности зоны вылета. Команда после 30 туров занимает 11 место с набранными 38 баллами и готовится к принципиальной встрече с мадридским «Реалом». Команда проиграла всего один матч из пяти последних в чемпионате и постарается забрать очки у нынешнего чемпиона Испании. Два последних матча «Жирона» проиграла «Вальядолиду» (0:1) и одолела «Эльче» (2:0).

«Реал» неплохо выглядит во второй половине сезона за исключением некоторых осечек. Команду ждет очень сложный полуфинал Лиги Чемпионов с «Манчестер Сити», а вот в Ла Лиге дела обстоят гораздо хуже. «Сливочные» занимают второе место с 65 баллами и отстают на 11 очков от «Барселоны», что отыграть будет практически нереально. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Мадрид обыграл на своем поле «Сельту» (2:0), а ранее еще раз одолел «Челси» в Лиге чемпионов (2:0).

Информация для ставок

«Жирона» проиграла только одну встречу из пяти последних в чемпионате Испании

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей при двух поражениях

«Жирона» не проигрывает «королевскому» клубу уже две встречи подряд

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Реал» является большим фаворитом, но во всех матчах от «Жироны» обязательно пропускал. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.