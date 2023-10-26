«Жирона» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.10.2023)

1698347352

26 октября 2023, 22:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Жирона». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Сельты» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Жирона» проводит один из лучших сезонов в своей истории и идет в группе лидеров Ла Лиги. Коллектив занимает на данный момент второе место с 25 баллами и уступает мадридскому «Реалу» только по дополнительным показателям. Хозяева настроены на победу в предстоящей игре с аутсайдером чемпионата, чтобы не отпускать вперед конкурентов. В прошлом туре «Жирона» крупно обыграла «Альмерию» (5:2), а ранее минимально одолела «Кадис» (1:0).

«Сельта» наоборот разочаровывает своих болельщиков настолько, что на данный момент пребывает в зоне вылета, а именно на 18 месте. В активе клуба лишь шесть очков и отставание от ближайшего соперника измеряется двумя пунктами. В игре с «Жироной» на выезде любые набранные очки будут большим достижением для гостей. Два последних матча «Сельты» завершились крупным поражением от «Атлетико» (0:3) и ничьей с «Хетафе» (2:2).

Информация для ставок

«Сельта» выиграла только один матч из последних десяти во всех турнирах

«Жирона» одержала восемь побед в десяти последних поединках

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды в последнее время имеют примерно равную статистику личных встреч, но на этом этапе «Жирона» в разы сильнее. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.