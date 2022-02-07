«Зюлте-Варегем» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (09.02.2022)

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вчера, 12:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зюлте-Варегем». Поставить на выездную победу команды можно по коэффициенту 2.28. Победа «Остенде» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.04. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» не может похвастаться удачными выступлениями в новом сезоне и не может выиграть в чемпионате несколько матчей подряд. Клуб занимает последнее 16 место, которое не находится в зоне вылета и набрал 25 очка, всего на два балла больше, чем у ближайшего оппонента. Последние две игры в высшей лиге Бельгии «Зюлте-Варегем» проиграл «Генку» (0:2) и сыграл вничью с «Беерсхот-Вилрийк» (3:3).

«Остенде» опережает нынешнего соперника на два очка и выиграл всего один матч в пяти последних турах. Чтобы улучшить результаты, клубу срочно нужны усиления, а также усердная работа над слабыми местами, одним из которых линия обороны. Коллектив пропустил 49 мячей, что является четвертым снизу результатом. В прошлом туре «Остенде» проиграл «Оуд-Хеверли» (1:3), а немного ранее обыграл «Серкль Брюгге» (1:0).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Остенде» завершились исходом «обе забьют»

«Зюлте-Варегем» выиграл два последних матча на своем поле у «Остенде»

«Остенде» не проигрывает на выезде уже три поединка подряд

Восемь из десяти последних личных встреч команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды постараются сыграть аккуратно и без риска, чтобы гарантировать себе очки. Предполагаем, что в этой встрече болельщики не увидят много забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.