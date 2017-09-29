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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Народный обозреватель. Геморрой на голове и учитель года в Тарасовке

сегодня, 16:02

Не все еще смирились с тем, что лето пролетело, а между тем уже первый осенний месяц 2017 года стал историей. Но это не повод унывать! Читатели «Соккер.ру» подтверждают.

16 место. друг глора барселоны шутит в ответ на заявление Юргена Клоппа: «Вы удивитесь, если спросите у других клубов, нужны ли им защитники „Ливерпуля“».    

Конечно нужны, отопительный сезон на носу же.

15 место. Алсидес Гиджиев – о том, что «Мальорка» будет устраивать для болельщиков платные встречи с игроками команды:

«Ну что, пацаны, продлевать будете?» станет теперь самой частой фразой у боссов Мальорки

14 место. Caniggia – о словах Марсело, который вспомнил, что в 18 лет мог перейти в ЦСКА:

Реал сломал пацану выдающуюся карьеру в ЦСКА.

13 место. 112910415 – о реплике Аарона Оланаре, которая повеселила всех без исключения. Форвард ЦСКА накануне встречи с МЮ признался, что не боится защитников английского клуба, учитывая свой опыт:

Случайно зачитал чужой текст.

12 место. spartach n1 не смог оставить без внимания тот факт, что Игорь Акинфеев пропустил в 41-м матче основной сетки Лиги чемпионов подряд:

11 место. за переживает за «Зенит» после слов Прядкина о том, что новый лимит на легионеров в РФПЛ «будет с жесткими критериями»:

Бедный Зенит, как же сборная Аргентины уместится в составе питерцев?

10 место. Баба Яга против и 67 ваших лайков – о заявлении Виталия Мутко о том, что «нынешний лимит на легионеров эффективен, может, и не будем его менять»:

9 место. Faustello, потрясенный ужасающим промахом колумбийского форварда с пенальти, вспомнил классику:    

Керж овладел искусством астрального перемещения ))))
Сейчас по всему миру начнут воробьёв стрелять )))

8 место. DadGods – о проходе болельщиков «Баварии» маршем по Парижу перед матчем Лиги чемпионов:

Немцы опять решили взяться за старое)

7 место. Gorbuncov прокомментировал оправдания Серхио Рамоса, который «непроизвольно» сыграл рукой у своих ворот в матче с «Боруссией»:

Рафик совершено невиноуин.
    
6 место. ROMA DROGBA – о том, как «Лестер» опоздал с регистрацией трансфера Адриена Силвы на 14 секунд:

«Девушка ну чего вам стоит? Вы же еще не ушли!» - умолял [Крейг] Шекспир у окна регистрации трансферов.

5 место. Аксинья посмеивается над Ромелу Лукаку, который рассмотрел у ЦСКА большой потенциал:    

Да из этого потенциала, похоже, уже весь песок высыпался...

4 место. 311 продолжил шуточный ответ Массимо Карреры, который достойно отреагировал, узнав, что его иногда называют «физруком»:    

Учитель года в Тарасовке!)

3 место. Гус Пойет – о словах полузащитника киевского «Динамо» Виталия Буяльского, который заметил, что его команда любит «придумывать геморрой на свою голову»:

Плохо парень знает анатомию - геморрой это не на голову.

2 место. Читатели «Соккер.ру» не могли не поглумиться над Маурисио Почеттино, который признался в любви к Харри Кейну. Многие шутили «толсто», но, к счастью, не все.

311: Если любишь - отпусти. Вернется - значит твое!)

Гус Пойет: Вот оно чё Почеттиныч!

1 место. Aviciii отреагировал на реплику молодого игрока «Локомотива» Михаила Лысова, поучаствовавшего в легкой победе железнодорожников над «Фаставом» в Лиге Европы:

Тот случай, когда Лысова не погоняли.

P.S. На этот раз настойчиво напоминаем, что «Народный обозреватель» будет настолько хорош, насколько веселыми будут Ваши комментарии. Не стесняйтесь быть остроумными, разнообразьте свой юмор и реагируйте на поводы, которые новостная лента дарит регулярно. Потенциал стольких перспективных тем в этом месяце не был использован! Признаться, от однотипных избитых комментариев про «Зенит» и бакланов, Глушакова и баню, балерин из «Барселоны» никуда не спрятаться! Неужели это все, на что мы способны вместе? Не бойтесь выходить за рамки общепринятых шаблонов и обязательно отмечайте самые смешные из них лайками и хэштегом #Народный_обозреватель, чтобы они не затерялись на этапе селекции и попали в очередной выпуск. Сделаем «Народный обозреватель» снова великим!

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Snake Plissken
сегодня в 17:15
Когда недалёким людям указываешь на их глупость - это оказывается тролинг )))
Tommy Lee
сегодня в 16:36
Ерунда, только парочка смешных действительно.
Спагетти
сегодня в 16:36
Самые смешные комменты обычно разочаровывают администрацию;))
Shpundya .
сегодня в 16:28
Ну не чё так, даже улыбнулся...
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:23
1, 2 - это точно смешно? Пойду Петросяна пересмотрю, даже он так не шутил, мне кажется.
D.vil
сегодня в 16:23
Улыбнуло)
My Login
сегодня в 16:14
3,6,12 более-менее
Snake Plissken
сегодня в 16:14
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