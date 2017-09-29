Народный обозреватель. Геморрой на голове и учитель года в Тарасовке

Не все еще смирились с тем, что лето пролетело, а между тем уже первый осенний месяц 2017 года стал историей. Но это не повод унывать! Читатели «Соккер.ру» подтверждают.

16 место. друг глора барселоны шутит в ответ на заявление Юргена Клоппа: «Вы удивитесь, если спросите у других клубов, нужны ли им защитники „Ливерпуля“».

Конечно нужны, отопительный сезон на носу же.

15 место. Алсидес Гиджиев – о том, что «Мальорка» будет устраивать для болельщиков платные встречи с игроками команды:

«Ну что, пацаны, продлевать будете?» станет теперь самой частой фразой у боссов Мальорки

14 место. Caniggia – о словах Марсело, который вспомнил, что в 18 лет мог перейти в ЦСКА:

Реал сломал пацану выдающуюся карьеру в ЦСКА.

13 место. 112910415 – о реплике Аарона Оланаре, которая повеселила всех без исключения. Форвард ЦСКА накануне встречи с МЮ признался, что не боится защитников английского клуба, учитывая свой опыт:

Случайно зачитал чужой текст.

12 место. spartach n1 не смог оставить без внимания тот факт, что Игорь Акинфеев пропустил в 41-м матче основной сетки Лиги чемпионов подряд:



11 место. за переживает за «Зенит» после слов Прядкина о том, что новый лимит на легионеров в РФПЛ «будет с жесткими критериями»:

Бедный Зенит, как же сборная Аргентины уместится в составе питерцев?

10 место. Баба Яга против и 67 ваших лайков – о заявлении Виталия Мутко о том, что «нынешний лимит на легионеров эффективен, может, и не будем его менять»:

9 место. Faustello, потрясенный ужасающим промахом колумбийского форварда с пенальти, вспомнил классику:

Керж овладел искусством астрального перемещения ))))

Сейчас по всему миру начнут воробьёв стрелять )))

8 место. DadGods – о проходе болельщиков «Баварии» маршем по Парижу перед матчем Лиги чемпионов:

Немцы опять решили взяться за старое)

7 место. Gorbuncov прокомментировал оправдания Серхио Рамоса, который «непроизвольно» сыграл рукой у своих ворот в матче с «Боруссией»:

Рафик совершено невиноуин.



6 место. ROMA DROGBA – о том, как «Лестер» опоздал с регистрацией трансфера Адриена Силвы на 14 секунд:

«Девушка ну чего вам стоит? Вы же еще не ушли!» - умолял [Крейг] Шекспир у окна регистрации трансферов.

5 место. Аксинья посмеивается над Ромелу Лукаку, который рассмотрел у ЦСКА большой потенциал:

Да из этого потенциала, похоже, уже весь песок высыпался...

4 место. 311 продолжил шуточный ответ Массимо Карреры, который достойно отреагировал, узнав, что его иногда называют «физруком»:

Учитель года в Тарасовке!)

3 место. Гус Пойет – о словах полузащитника киевского «Динамо» Виталия Буяльского, который заметил, что его команда любит «придумывать геморрой на свою голову»:

Плохо парень знает анатомию - геморрой это не на голову.

2 место. Читатели «Соккер.ру» не могли не поглумиться над Маурисио Почеттино, который признался в любви к Харри Кейну. Многие шутили «толсто», но, к счастью, не все.

311: Если любишь - отпусти. Вернется - значит твое!)

Гус Пойет: Вот оно чё Почеттиныч!

1 место. Aviciii отреагировал на реплику молодого игрока «Локомотива» Михаила Лысова, поучаствовавшего в легкой победе железнодорожников над «Фаставом» в Лиге Европы:

Тот случай, когда Лысова не погоняли.

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