Футбольное импортозамещение, черепашка-Мбаппе и празднующий Грилиш. Лучшие шутки июня

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вчера, 11:32

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Жаркий летний футбольный юмор от пользователей Soccer.ru.​

14-е место

Миродраг Мажич стал новым главой департамента судейства РФС . particular поэтически описывает ситуацию:

«...Поля тряслись — как наши груди;

Смешались в кучу судьи, люди,

И трели тысячи свистулек

Покажут, кто есть самый жулик…» (М.Ю.Лермонтов — из неизданного)

13-е место

Денис Глушаков в поисках нового клуба. memphis предлагает вариант:

ФК Баня

12-е место

Златан Ибрагимович готов возобновить карьеру. r8mb7wd8zf8d:

Вызов сам себе бросаю,

Нынче в моде старики

И никак не завязаю,

Словно Гави я шнурки...

Завяжу? А что тут толку?

И зачем тогда футбол?

Кто возьмëт мою футболку

И как я отметит гол?

Месси и Роналду слились,

Я их всех переиграл,

Вероятно, разозлились.

Только я ЛЧ не брал...

11-е место

Промес не присутствовал на заседании суда по делу о контрабанде наркотиков. Jeck Denielse:

Голландия....

Окружной суд Амстердама...

5 июня...

Заседание суда по делу о контрабанде наркотиков, по которому в качестве обвиняемого проходит нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Часть 1-я : «Дегустация»...

10-е место

Роналду оригинально отреагировал на слова Джорджины на презентации воды​. Так Себе Аналитик:

«Вы когда-нибудь пробовали „Аль-Наср“ на вкус? Теперь у вас есть такая возможность с водой Ursa»

9-е место

РФС взял курс на импортозамещение.

LOpp: импортозамещение бутс

Ironigor: РФС взял курс на импортозамещение !

Futurista: Спартак представил новую импортозамещенную форму...

Rattlehead: Наш ВАР не хуже.

8-е место

Jogel станет новым техническим спонсором сборной России. Baggio R. удивлён выбором:

Почему не Abibas?

7-е место

Сборная России планирует провести домашний матч с африканской сборной. Максим Горелов нашёл отличного кандидата:

Сборная Ваканды: вызов принят.

6-е место

В Германии был представлен маскот Евро-2024. Jeck Denielse он напомнил легендарного персонажа:

Гер Виннициан фон Пух

5-е место

О Килиане Мбаппе снимут сериал. Rattlehead отмечает что такой сериал уже есть:

Так ведь давно уже сняли

4-е место

Экс-игрок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен продаёт свою форму в социальных сетях. Jeck Denielse:

Гбамен...Конкурент однако...

3-е место

Сборная Бразилии решила выйти на матч со сборной Гвинеи в чёрной форме в рамках борьбы с расизмом. Варвар7 предлагает также сделать следующее:

Ну надо было ещё и проиграть гвинейцам «по чёрному»- тогда расисты точно бы заткнулись..)

2-е место

«Манчестер Сити» запустил в небо три воздушных шара в форме трофеев​.

Viduka: Вообще-то четыре, Грилиш свой чуть раньше запустил:)

​1-е место

«Зенит» Санкт-Петербург вёл переговоры и затем подписал Педро. Jeck Denielse так видит команду в будущем: