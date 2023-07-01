Футбольное импортозамещение, черепашка-Мбаппе и празднующий Грилиш. Лучшие шутки июня

Жаркий летний футбольный юмор от пользователей Soccer.ru.
14-е место
Миродраг Мажич стал новым главой департамента судейства РФС. particular поэтически описывает ситуацию:
«...Поля тряслись — как наши груди;
Смешались в кучу судьи, люди,
И трели тысячи свистулек
Покажут, кто есть самый жулик…» (М.Ю.Лермонтов — из неизданного)
13-е место
Денис Глушаков в поисках нового клуба. memphis предлагает вариант:
ФК Баня
12-е место
Златан Ибрагимович готов возобновить карьеру. r8mb7wd8zf8d:
Вызов сам себе бросаю,
Нынче в моде старики
И никак не завязаю,
Словно Гави я шнурки...
Завяжу? А что тут толку?
И зачем тогда футбол?
Кто возьмëт мою футболку
И как я отметит гол?
Месси и Роналду слились,
Я их всех переиграл,
Вероятно, разозлились.
Только я ЛЧ не брал...
11-е место
Промес не присутствовал на заседании суда по делу о контрабанде наркотиков. Jeck Denielse:
Голландия....
Окружной суд Амстердама...
5 июня...
Заседание суда по делу о контрабанде наркотиков, по которому в качестве обвиняемого проходит нападающий «Спартака» Квинси Промес.
Часть 1-я : «Дегустация»...
10-е место
Роналду оригинально отреагировал на слова Джорджины на презентации воды. Так Себе Аналитик:
«Вы когда-нибудь пробовали „Аль-Наср“ на вкус? Теперь у вас есть такая возможность с водой Ursa»
9-е место
РФС взял курс на импортозамещение.
LOpp: импортозамещение бутс
Ironigor: РФС взял курс на импортозамещение !
Futurista: Спартак представил новую импортозамещенную форму...
Rattlehead: Наш ВАР не хуже.
8-е место
Jogel станет новым техническим спонсором сборной России. Baggio R. удивлён выбором:
Почему не Abibas?
7-е место
Сборная России планирует провести домашний матч с африканской сборной. Максим Горелов нашёл отличного кандидата:
Сборная Ваканды: вызов принят.
6-е место
В Германии был представлен маскот Евро-2024. Jeck Denielse он напомнил легендарного персонажа:
Гер Виннициан фон Пух
5-е место
О Килиане Мбаппе снимут сериал. Rattlehead отмечает что такой сериал уже есть:
Так ведь давно уже сняли
4-е место
Экс-игрок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен продаёт свою форму в социальных сетях. Jeck Denielse:
Гбамен...Конкурент однако...
3-е место
Сборная Бразилии решила выйти на матч со сборной Гвинеи в чёрной форме в рамках борьбы с расизмом. Варвар7 предлагает также сделать следующее:
Ну надо было ещё и проиграть гвинейцам «по чёрному»- тогда расисты точно бы заткнулись..)
2-е место
«Манчестер Сити» запустил в небо три воздушных шара в форме трофеев.
Viduka: Вообще-то четыре, Грилиш свой чуть раньше запустил:)
1-е место
«Зенит» Санкт-Петербург вёл переговоры и затем подписал Педро. Jeck Denielse так видит команду в будущем: