Лучшие футбольные шутки апреля. Удар в рифму, подставные игроки и новая фамилия Юрана

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сегодня, 14:53

Юмор от читателей – реакция на яркие события месяца.

15-е место. Матч молодежного чемпионата Португалии прервали, поскольку на поле оказался попугай. Птицу потом еще долго не могли поймать.

shlomo205: У одних орел летает, у других попугай....Португалия одним словом.

Напрасный труд: Попугалия... У них орлов только на Примейру арендуют, а на молодёжку попугаев.

14-е место. Игнашевич пожаловался, что «Балтике» накануне игры против «Енисея» предоставили «старый, вонючий автобус».

Duda Gigolaev Osetin: В отместку поставьте им «автобус». А чтобы он тоже был старым, Игнашевич пусть выйдет в основе «Балтики»)

13-е место. Месси с семьей наведался в любимую Барселону, и привез с собой 15 чемоданов. Путешествуют налегке.

Варвар7: Это не чемоданы, а кошельки. Иногда с наличкой спокойнее как-то))))

Шуnя771: Космонавтам при возвращении уделяют меньше внимания, чем полету Месси в обратную сторону)

12-е место. Боэли после очередного поражения – на этот раз от «Брайтона», провел час в раздевалке команды. Судя по его прогнозу на игру против «Реала» — ставил на победу 0:3 в Мадриде, американец не очень хорош в оценке состояния «Челси».

Ironigor: Стало известно, что Боэли сказал игрокам «Челси».

Romeo 777: Владельцы «Челси» на прогулке:

11-е место. Американский журналист Шеп Мессинг заявил, что у него есть инсайд о переезде Месси в один из клубов МЛС .

Ironigor: «Это случится и случится скоро», — заявил Мессинг.

Подробнее:

10-е место. Нагельсманн выдвинул условия «Тоттенхэму», если согласится возглавить несчастный клуб из Лондона. Немцу нужно решающее слово при трансферах и приход в клуб ближайшим летом.

Байкал-38:

Ещё в апреле «Тоттенхэм» умудрился проиграть «Ньюкаслу» 1:6, после чего уволили временного главного тренера Стеллини.

Бабка за Питер: «Тоттенхэм» (Химки).

9-е место. «Манчестер Сити» планирует увеличить вместимость домашней арены. Не факт, что найдутся фанаты, готовые заполнить стадион на рядовых матчах АПЛ , но в центральных играх Лиги чемпионов рассчитывают на аншлаги.

Jeck Denielse: Уже представлен макет… На 600 000 мест…

8-е место. Папе римскому – уроженцу Аргентины, подарили футболку Лисандро Мартинеса.

протон: А надо было футболку Магуайра привезти :)

7-е место. Китайцы готовы купить права на показ матчей Первой лиги. Вот только платить будут по 12 000 за трансляцию одного поединка.

Jeck Denielse: С нового сезона девиз ФНЛ : «Нас смотрят миллиарды»….

6-е место. Крал хочет разорвать контракт со «Спартаком», чтобы уйти бесплатно в новую команду после неудачи в «Шальке».

Варвар7: Пускай Крал сначала вернёт «кораллы»

Напрасный труд: А он их украл у Клары, а не у Заремы!

Варвар7: Если бы Крал украл кораллы у Заремы, то Лёня вставил бы ему кларнет…

5-е место. В апреле обсуждали варианты реформы РПЛ . Позже от идеи отказались, но предлагали, в том числе, формат с чемпинским мини-турниром в конце.

LOpp: Мини-турнир за право сыграть с «Зенитом» в финале за чемпионство

1/16-я – матч с «Пари НН»

1/8-я – матч с «Уралом»

1/4-я – матч с «Оренбургом»

1/2-я – матч с «Сочи»

И финальный босс – матч с «Зенитом».

4-е место. Юран назначили главным тренером «Пари НН».

Jeck Denielse: Говорят, для этого ему пришлось сменить фамилию…. Теперь он Юранн….

протон: круговорот Юрана в РПЛ .

3-е место. «Ессентуки» проиграли 15:0 в матче профессиональных команд во Второй лиге. У клуба странная судьба, а в РФС позже отозвали у них лицензию после подозрений в использовании подставных игроков.

LOpp: Смотришь порой наш чемпионат и кажется, что все футболисты у нас подставные.

Варвар7: Походу, «Ессентукам» «поздно пить „Боржоми“».

Rupertt: Вратарь думал, что матч перенесли.

2-е место. Фанат десять часов простоял у дома Месси, после чего получил приглашение в гости.

Jeck Denielse: Говорят, болельщик представился Сантушем Авейру....

1-е место. Одно из самых странных событий апреля – нападение Мане на Сане после неудачной игры «Баварии» с «Манчестер Сити». Непонятно, что именно немец сказал сенегальцу, но получил по губе от набожного африканца, который теперь может сменить клуб.

sir_Alex: Мане ударил Сане в рифму.