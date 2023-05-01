Лучшие футбольные шутки апреля. Удар в рифму, подставные игроки и новая фамилия Юрана

Юмор от читателей – реакция на яркие события месяца.
15-е место. Матч молодежного чемпионата Португалии прервали, поскольку на поле оказался попугай. Птицу потом еще долго не могли поймать.
shlomo205: У одних орел летает, у других попугай....Португалия одним словом.
Напрасный труд: Попугалия... У них орлов только на Примейру арендуют, а на молодёжку попугаев.
14-е место. Игнашевич пожаловался, что «Балтике» накануне игры против «Енисея» предоставили «старый, вонючий автобус».
Duda Gigolaev Osetin: В отместку поставьте им «автобус». А чтобы он тоже был старым, Игнашевич пусть выйдет в основе «Балтики»)
13-е место. Месси с семьей наведался в любимую Барселону, и привез с собой 15 чемоданов. Путешествуют налегке.
Варвар7: Это не чемоданы, а кошельки. Иногда с наличкой спокойнее как-то))))
Шуnя771: Космонавтам при возвращении уделяют меньше внимания, чем полету Месси в обратную сторону)
12-е место. Боэли после очередного поражения – на этот раз от «Брайтона», провел час в раздевалке команды. Судя по его прогнозу на игру против «Реала» — ставил на победу 0:3 в Мадриде, американец не очень хорош в оценке состояния «Челси».
Ironigor: Стало известно, что Боэли сказал игрокам «Челси».
Romeo 777: Владельцы «Челси» на прогулке:
11-е место. Американский журналист Шеп Мессинг заявил, что у него есть инсайд о переезде Месси в один из клубов МЛС.
Ironigor: «Это случится и случится скоро», — заявил Мессинг.
Подробнее:
10-е место. Нагельсманн выдвинул условия «Тоттенхэму», если согласится возглавить несчастный клуб из Лондона. Немцу нужно решающее слово при трансферах и приход в клуб ближайшим летом.
Байкал-38:
Ещё в апреле «Тоттенхэм» умудрился проиграть «Ньюкаслу» 1:6, после чего уволили временного главного тренера Стеллини.
Бабка за Питер: «Тоттенхэм» (Химки).
9-е место. «Манчестер Сити» планирует увеличить вместимость домашней арены. Не факт, что найдутся фанаты, готовые заполнить стадион на рядовых матчах АПЛ, но в центральных играх Лиги чемпионов рассчитывают на аншлаги.
Jeck Denielse: Уже представлен макет… На 600 000 мест…
8-е место. Папе римскому – уроженцу Аргентины, подарили футболку Лисандро Мартинеса.
протон: А надо было футболку Магуайра привезти :)
7-е место. Китайцы готовы купить права на показ матчей Первой лиги. Вот только платить будут по 12 000 за трансляцию одного поединка.
Jeck Denielse: С нового сезона девиз ФНЛ: «Нас смотрят миллиарды»….
6-е место. Крал хочет разорвать контракт со «Спартаком», чтобы уйти бесплатно в новую команду после неудачи в «Шальке».
Варвар7: Пускай Крал сначала вернёт «кораллы»
Напрасный труд: А он их украл у Клары, а не у Заремы!
Варвар7: Если бы Крал украл кораллы у Заремы, то Лёня вставил бы ему кларнет…
5-е место. В апреле обсуждали варианты реформы РПЛ. Позже от идеи отказались, но предлагали, в том числе, формат с чемпинским мини-турниром в конце.
LOpp: Мини-турнир за право сыграть с «Зенитом» в финале за чемпионство
1/16-я – матч с «Пари НН»
1/8-я – матч с «Уралом»
1/4-я – матч с «Оренбургом»
1/2-я – матч с «Сочи»
И финальный босс – матч с «Зенитом».
4-е место. Юран назначили главным тренером «Пари НН».
Jeck Denielse: Говорят, для этого ему пришлось сменить фамилию…. Теперь он Юранн….
протон: круговорот Юрана в РПЛ.
3-е место. «Ессентуки» проиграли 15:0 в матче профессиональных команд во Второй лиге. У клуба странная судьба, а в РФС позже отозвали у них лицензию после подозрений в использовании подставных игроков.
LOpp: Смотришь порой наш чемпионат и кажется, что все футболисты у нас подставные.
Варвар7: Походу, «Ессентукам» «поздно пить „Боржоми“».
Rupertt: Вратарь думал, что матч перенесли.
2-е место. Фанат десять часов простоял у дома Месси, после чего получил приглашение в гости.
Jeck Denielse: Говорят, болельщик представился Сантушем Авейру....
1-е место. Одно из самых странных событий апреля – нападение Мане на Сане после неудачной игры «Баварии» с «Манчестер Сити». Непонятно, что именно немец сказал сенегальцу, но получил по губе от набожного африканца, который теперь может сменить клуб.
sir_Alex: Мане ударил Сане в рифму.
Некоторые даже не шутили. Просто запилили скачанные из интернета мемы
Лет 5-10 назад рубрика Народный обозреватель была действительно народной. В неё попадали по настоящему смешные шутки совершенно разных участников
А сейчас здесь из месяца в месяц одни и те же, с одними и теми же мемами
Некоторые даже не шутили. Просто запилили скачанные из интернета мемы
Лет 5-10 назад рубрика Народный обозреватель была действительно народной. В неё попадали по настоящему смешные шутки совершенно разных участников
А сейчас здесь из месяца в месяц одни и те же, с одними и теми же мемами