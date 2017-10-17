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В предвкушении зрелища. Три вопроса перед суперматчем «Манчестер Сити» – «Наполи»

сегодня, 15:31

Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко - об одной из самых зрелищных встреч сегодняшнего вечера.

Нередко команды, играющие в открытый атакующий футбол, много ошибаются в обороне и не могут бороться за чемпионство. В этом сезоне «Сити» и «Наполи» демонстрируют не только быструю, остроумную, маневренную игру в нападении, но также великолепно обороняются, за счет прессинга и цепкой игры опорных хавбеков. Поэтому эти клубы занимают лидирующие позиции в своих национальных лигах.

Интересно, что «Наполи» в 12-ти поединках нынешнего сезона всего лишь раз не смог добыть победу (проиграли «Шахтеру» 1:2). «Манчестер Сити» в 11-ти встречах тоже оступился всего один раз (сыграли вничью с «Эвертоном» 1:1). 

В игре «горожан» и неаполитанцев можно найти много схожих элементов. У них часто используются длинные проникающие передачи с полуфлангов в штрафную площадку, куда вбегают скоростные нападающие. Трио форвардов постоянно меняют позиции. Они берут инициативу на себя либо отдают точный пас в активную позицию на партнеров. Без мяча «Сити» и «Наполи» делают большой акцент на прессинг в центре поля. В случае отбора или перехвата – в мгновение ока проводят голевые выпады на чужие ворота.

О том, кто круче играет в футбол, можно долго спорить, но две очные встречи в рамках группового раунда Лиги чемпионов должны все прояснить. Конечно, финансовые возможности и уровень подбора игроков намного лучше у «Манчестера». Но в прошлом сезоне, например, «Монако» это не помешало переиграть по сумме двух матчей команду Гвардиолы.

Я думаю, что в этом поединке будет несколько ключевых аспектов.

Кто качественнее будет выходить из-под прессинга?

Многое, если не всё, в матче определят переходы из обороны в атаку. Мы уже упоминали, что для обоих коллективов важную роль играет прессинг в центре поля. Когда соперники «Манчестера» и «Наполи» справляются с прессингом и выходят из обороны в атаку, игрокам этих команд крайне непросто обороняться. В частности, донецкий «Шахтер» за счет быстрых вертикальных передач здорово преодолевал прессинг команд Гвардиолы и Сарри, чем доставил им немало проблем. Поэтому будет очень интересно понаблюдать за тем, как команды будут прессинговать друг друга и выходить из-под давления.

Кто победит в сражении атакующих трио?

После травмы Серхио Агуэро тройка нападающих «Манчестер Сити» выглядит неизменно: Лерой Сане, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус. Они молниеносно реагируют на передачи Давида Сильвы и Кевина Де Брюйне, совершая своевременные рывки за спины защитникам. В штрафной площадке противника нападающие «Манчестера» обычно обыгрывают одного-двух соперников и отдают опасные прострельные пасы на линию вратарской зоны либо по диагонали низом. Мало кто из защитников справляется с такого рода переводами мяча.

У «Наполи» трио форвардов Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье и Жозе Кальехон играют в схожей манере. Они быстрые и техничные. Способны отдавать друг другу точные передачи из глубины в штрафную зону. Они пластичны, свободно играют обеими ногами, наиболее опасны при смещениях с флангов в центр с последующим ударом. Также форварды «Наполи» способны совершать моментальные рывки в свободное пространство, оставляя оборону, как говорится, не у дел.   

Стоить отметить, что в матче «Манчестер Сити» – «Наполи» фланговые нападающие должны не только проявить свои умения в атаке, но также дисциплинированно работать на оборону. В частности, не давать фланговым защитникам свободно подключаться к атакам.

Кто лучше реализует свои моменты?

Учитывая, что обе команды любят атаковать и всегда создают много моментов, в этом поединке важнейшую роль сыграет конвертация моментов в голы. В последних сезонах «Наполи» – один из лучших клубов Италии по проценту реализованных моментов.

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне очень страдал от плохой конвертации голевых шансов, но в нынешнем сезоне команда Гвардиолы исправила ситуацию. Больше начал забивать Де Брюйне, чаще стал попадать в створ ворот Стерлинг, плюс, до травмы свою порцию голов забил Серхио Агуэро. Еще «горожане» увеличили количество голов со стандартов. Это значит, что сегодня вечером «Сити» и «Наполи» создадут много моментов и, скорее всего, порадуют зрителей большим количеством забитых мячей.

Будем надеяться, что команды подтвердят наши ожидания и создадут настоящее зрелище. Ведь у них все для этого есть.

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