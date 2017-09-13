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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
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«Шахтёр» дома одолел «Наполи»

вчера, 23:38
ШахтерШахтер2 : 1НаполиНаполиМатч завершен

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Наполи»

Харьков, стадион «Металлист»

«Шахтер» (Украина) – «Наполи» (Италия) – 2:1 (1:0)
Голы: Тайсон 15, Феррейра 58 - Милик 71 (пен).

«Шахтер»: Пятов, Срна, Ордец (Хочолава 90+2), Ракицкий, Исмаили, Марлос (Коваленко 77), Фред, Степаненко, Тайсон, Бернард, Феррейра (Дентиньо 88).
Главный тренер: Паулу Фонсека.

«Наполи»: Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Диавара, Хамшик (Мертенс 60), Зелиньски (Аллан 67), Кальехон, Милик, Инсинье.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

Предупреждения: Инсинье 68, Фред 68, Степаненко 71, Кулибали 82. 

Судья: Цвайер (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 01:37
Шахтёр с победой!
AlexanderP622
сегодня в 01:34
    AlexanderP622
    сегодня в 01:33
    Молодцы!!!
    Роман Березов
    сегодня в 01:32
    жаль Спартак подкачал... но в целом норм первый тур.
    Роман Березов
    сегодня в 01:31
    молодцы Шахтер) эти все равно что наши. Вперед ДНР!)
    makerdream
    сегодня в 01:23
    КУЛИ БАЛИ дамой ВАЛИ!
    10 seconds to stars ответил kurt_cobain
    сегодня в 01:23
    kurt_cobain:
    Не забывай еще что шахтер фактически уже 4й год не играет на домашней арене. Им этот Харьков/Львов что Неаполь, абсолютно всё равно. Я думаю если бы играли на домашнем стадионе, учитывая что наполи 1 тайм занимались не пойми чем, а начали играть последние 30 минут, счет мог быть неприличным в пользу шахтера.
    Что во Львове, что в Харькове, Шахтёр точно не был обижен поддержкой. Весь стадион за них гудел и там, и там.
    Михаил Славнов
    сегодня в 01:21
    До ЛЕ может быть и дотянут.
    ULTRASteam
    сегодня в 01:07
    ФкРинат молодцы
    Несмотря на все невзгоды такая стабильность в игре и результатах!!!
    arzamas
    сегодня в 00:53
    Это будет хорошо, когда Шахтер будет домашние игры играть на домашнем стадионе. И название этого футбольного клуба будет такое, чтобы его болельщики не краснели. И вот тогда между Украиной и Россией наступит полное взаимопонимание. Я оптимист и желаю чтобы все были здоровы.
    вячеслав остапенко
    сегодня в 00:48
    Поздравляю Шахтер с победой молодцы
    la-respect0
    сегодня в 00:43
    Красавцы.
    Napoleon Bonapart ответил dimagas1
    сегодня в 00:33
    dimagas1:
    Чего я не дождусь?Шахта победила и у болел Наполи будет зашквар или уже наступил)) В чем суть ответа?Не понял если честно.
    Наверно, я тебя не правильно понял, извини.....
    vik1974
    сегодня в 00:32
    ШАХТАР с победой, молодцы горняки !!!
    Napoleon Bonapart ответил SD-Podonok
    сегодня в 00:31
    SD-Podonok:
    В ягодицы себе, а не в рфПЛ) Горняков с победой!
      dimagas1 ответил Napoleon Bonapart
      сегодня в 00:31
      Napoleon Bonapart:
      Недождешься!
      Чего я не дождусь?Шахта победила и у болел Наполи будет зашквар или уже наступил))
      В чем суть ответа?Не понял если честно.
      SD-Podonok ответил Napoleon Bonapart
      сегодня в 00:30
      Napoleon Bonapart:
      Шахтер в Россию, в ПЛ, вместо Звенита!!!
        Akatsuki72
        сегодня в 00:29
        Молодцы Шахтёр!! Всех с победой!!!
        Napoleon Bonapart ответил dimagas1
        сегодня в 00:29
        dimagas1:
        Шахта выстояла.В Неаполе будет зашквар)))
        Недождешься!
        Napoleon Bonapart
        сегодня в 00:26
          ermak6848
          сегодня в 00:26
          Поздравляю фк " ШАХТЁР " !!!
          Napoleon Bonapart
          сегодня в 00:25
          Шахтер с победой, красавцы, рад за вас, молодцы!!!
          Klose_Miro ответил Zen-Aku
          сегодня в 00:21
          Поэтому играли основным составом в ЛЕ?
          Так себе аргумент.
          Lazio-Kiev
          сегодня в 00:14
          Я перед игрой ванговал победу Шахте и совсем не из патриотических убеждений. Понимая ментальность дворников и положение горняков в третьеразрядном ЧУ, это было предрешено!
          Egorium
          сегодня в 00:14
          Хорошо хоть не во Львове играли.
          Funny_Smailik
          сегодня в 00:14
          Удивлён. Удачи! :)
          nikolah ответил STRONG999
          сегодня в 00:12
          STRONG999:
          Интер несколько лет уже НИКАКОЙ!
          в этом году посмотрим )
          kurt_cobain ответил Zen-Aku
          сегодня в 00:11
          Zen-Aku:
          Разберется! Ну это ты так думаешь)
          Не забывай еще что шахтер фактически уже 4й год не играет на домашней арене. Им этот Харьков/Львов что Неаполь, абсолютно всё равно. Я думаю если бы играли на домашнем стадионе, учитывая что наполи 1 тайм занимались не пойми чем, а начали играть последние 30 минут, счет мог быть неприличным в пользу шахтера.
          yeychanin23
          сегодня в 00:06
          С победой, "Шахтер"!!!
          Zen-Aku ответил Klose_Miro
          сегодня в 00:06
          Klose_Miro:
          КаЗенак, о каком ты позор речь ведешь? Вспомни Интер в прошлогоднем розыгрыше ЛЕ
          Да плевать мы хотели на всякие ЛЕ! И раз речь зашла о ЛЕ то ее мы тоже 3 выигрывали)
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