«Шахтёр» дома одолел «Наполи»

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Наполи»
Харьков, стадион «Металлист»
«Шахтер» (Украина) – «Наполи» (Италия) – 2:1 (1:0)
Голы: Тайсон 15, Феррейра 58 - Милик 71 (пен).
«Шахтер»: Пятов, Срна, Ордец (Хочолава 90+2), Ракицкий, Исмаили, Марлос (Коваленко 77), Фред, Степаненко, Тайсон, Бернард, Феррейра (Дентиньо 88).
Главный тренер: Паулу Фонсека.
«Наполи»: Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Диавара, Хамшик (Мертенс 60), Зелиньски (Аллан 67), Кальехон, Милик, Инсинье.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Предупреждения: Инсинье 68, Фред 68, Степаненко 71, Кулибали 82.
Судья: Цвайер (Германия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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