Широко шагая. Хорватия одной ногой на ЧМ-2018!

Хорваты приложили максимум усилий на «Максимире», чтобы снять вопросы о победителе стыковой битвы с Грецией перед ответной встречей. «Соккер.ру» - о погроме эллинов.

Перед матчем

Противостояние Хорватии и Греции преподносилось как едва ли не самое интригующее среди четырех стыковых пар. У одних заметное превосходство в индивидуальном классе игроков, на стороне других – сыгранность, умение терпеть, тянуть из себя и соперника жилы ради необходимого результата. С одной стороны, в гостевом старте «эллинов» виделось преимущество – проводить ответную встречу при своих трибунах всегда удобнее, в то же время, визит в логово Хорватии, не проигрывавшей в родных стенах на протяжении четырех лет (15 побед и 2 ничьи) должен был многое определить. В итоге, «шашечные», которым отдавали первенство «на бумаге», удивили тем, насколько они фавориты в противостоянии с крепкой, казалось бы, Грецией, напрочь забывшей учение Отто Рехагеля, сумевшего изменить философию этой сборной.

Первая составляющая успеха Хорватии. Блицкриг

Команда Златко Далича вышла на поле «Максимира» с четким осознанием того, что для Хорватии вопрос выхода на чемпионат мира решается сегодня. Здесь и сейчас. Если бы «шашечные» под грузом ответственности от результата матча начали долго запрягать, присматриваться, осторожно ходить в разведку, то греки могли бы за это время оседлать любимого конька, расставиться в обороне и обзавестись припасами для затяжной осады. А также смелостью для вылазок на вражескую территорию. Был ли это план Златко Далича или элементарные эмоции сильной и обозленной на саму себя команды, но хорваты обеспечили себе крупную победу идеальными действиями в дебюте. Они моментально вышибли греков из зоны условного комфорта, каждый подопечный Михаэля Скиббе почувствовал себя неуютно, особенно разволновались защитники и вратарь, а когда такое происходит – жди беды. Два гола сборной Хорватии к 20-й минуте предопределили исход и итог матча, без эффективного блицкрига хозяева продолжили бы погоню за победой, но вряд ли «догнали» бы столь убедительную викторию со счетом 4:1.

Вторая составляющая успеха Хорватии. Растерянность и ошибки греков

Хорватов похвалили, они молодцы, выиграть случайно с крупным счетом в принципе невозможно, проиграть – другое дело. Но это не случай сборной Греции. Расхлябанной, никчемной, бездарной выглядела эта команда в Загребе! О какой поездке на чемпионат мира может идти речь, если соперник забивает два мяча после непосредственных ошибок твоих игроков (вратарь Карнезис и защитник Стафилидис допустили результативные огрехи), а в двух других случаях оборонцы настолько гостеприимны, что дают Калиничу и Перишичу беспрепятственно наносить удары с четырех метров? Не могла же оборона сборной Греции в одночасье развалиться из-за странноватой дисквалификации Маноласа… А если могла, то грош цена такой обороне. Обилие позиционных ошибок – на флангах ни один грек не валялся, пропавшая куда-то цепкость, а в стартовые полчаса встречи гости даже борьбу за верховые мячи вести забывали. Сборная Греции показала уровень игры, концентрации и собранности, который не позволяет претендовать на попадание в число участников мундиаля. Да и чемпионату мира, прямо скажем, такие команды не нужны.

Третья составляющая успеха Хорватии. Фланговая работа

Задумать блицкриг, напугать противника и выйти на игру с правильным эмоциональным настроем – это лишь половина дела, Хорватии нужен был конкретный тактический план, чтобы вскрыть греческую крепость (таковой она виделась до матча). Златко Даличу не пришлось выстраивать сложносочиненных конструкций и подбирать специальную тактику под соперника, Хорватия сыграла в свой футбол, но с учетом уязвимости греков - давление на фланги было явно методичным, продуманным и оговоренным заранее. А ведь сборная Греции вышла играть в пять защитников, казалось, ни одна мышь проскочить не должна, однако чрезмерное стремление к компактности открыло коридоры на бровках, два крайних защитника «шашечных» - Стринич и Врсалько, на двоих выполнили три результативных передачи. Теперь вы знаете не только, как убивали греков, но и где конкретно их убивали.

Видеообзор матча Хорватия – Греция

«Добро пожаловать!» Реакция на успех сборной Хорватии

В России симпатии в этой стыковой распределялись однозначно: думаю, порядка 95% на 5% в пользу Хорватии. Многие автоматически считают славян-хорватов дружественным народом, хотя в этом месте возникает существенный парадокс на фоне исторической дружбы с сербами, которые со своими соседями не являются друзьями. Мягко говоря. Впрочем, на футбольной почве наши симпатии к «шашечным» практически неистребимы после их победы на «Уэмбли» в 2007 году, что открыло сборной России путь на Евро-2008, который превратился в добрую сказку. Да-да, без помощи хорватов не было бы ни счастливчика Гуса, ни пушки страшной, ни полуфинала чемпионата Европы. Ну, и, в-третьих, нейтральный зритель заинтересован в том, чтобы ЧМ-2018 получился ярким, поэтому между нудной Грецией и яркой по именам Хорватией делают однозначный выбор. Таким образом, крупный успех Модрича и Ко, который практически гарантирует «шашечным» участие в мундиале, порадовал большинство читателей «Соккер.ру». Не так ли?